reportage Eine Klassenfahrt in die Niederlage: Basler Delegation reist nach Bern – und kommt mit leeren Händen zurück Einmal von Basel nach Bern und mit einer Bundesrätin zurück: Das war der Plan für eine Basler Delegation aus Exekutive, Legislative und Judikative. Doch es kam anders. Zurück bleibt Enttäuschung.

Hier noch hoffnungsvoll: die Basler Delegation im Zug nach Bern. Christian Flierl

Kurz vor halb elf steht fest: Basel bleibt ohne Bundesrätin. Lisa Mathys und Jessica Brandenburger, die Co-Präsidentinnen der SP Basel-Stadt, fallen sich in der Galerie des Alpes im Bundeshaus in die Arme, später kommen Brandenburger die Tränen. Über die Basler Delegation bricht die grosse Depression herein, während die Jurassier am anderen Ende des Saals in Jubelrufe verfallen und die Berner Delegation neben den Verliererinnen und Verlierern immer wieder die Sektkorken knallen lässt. Dabei war der Basler Trupp knapp fünf Stunden zuvor noch voller Vorfreude und Hoffnung in den Zug in Richtung Bern gestiegen.

Die Zugfahrt

Basel liegt noch im Dunkeln, als sich die ersten Regierungsrätinnen und Regierungsräte in der Schalterhalle des Bahnhofs SBB einfinden. Sie sind Teil der Basler Delegation, die in die Bundeshauptstadt reiste, um Eva Herzog beizustehen und bei einem Sieg hautnah dabei zu sein. Dem Sieg, den die Region so sehr herbeigesehnt hatte – und den man gemäss der Medienberichterstattung vor der Wahl auch hatte erwarten können.

Regierungsrat Lukas Engelberger morgens um kurz vor sechs am Bahnhof SBB. Christian Flierl

Allmählich tröpfeln auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein: Als Vertreterin der Legislative dabei ist Grossratspräsidentin Jo Vergeat (Grüne), die Judikative vertritt Stephan Wullschleger, der vorsitzende Präsident des Basler Appellationsgerichts. Die Stimmung ist freudig nervös und erinnert an eine bevorstehende Klassenfahrt. «Es ist ein historischer Tag», sagt Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP). Auch wenn es nicht um ihre Partei geht, sei sie aufgeregt: «Die Wahl ist auch wichtig für unsere Region, für unsere Stadt.» Siegessicher will sich niemand geben, zu gross ist die Angst vor einer Enttäuschung.

Nur wenige lassen sich zu einer vorsichtigen Prognose verleiten: «Zuversichtlich» sind sowohl Jo Vergeat als auch Regierungssprecher Marco Greiner. Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) rechnet sich «gute Chancen» für seine ehemalige Chefin aus. Jans ist nicht mit dabei im Zug, er verbrachte die Nacht in Bern.

Bereits am Montag hatte er mit Regierungskollegen Lukas Engelberger (Mitte), Marco Greiner und dem ehemaligen Baselbieter Ständerat Claude Janiak einen Abstecher nach Bern gemacht, um noch einmal für Herzog zu weibeln. Auch Lisa Mathys will das Schicksal nicht herausfordern: «Ich lasse es einfach auf mich zukommen.» Vielleicht sei bei dieser Haltung auch ein bisschen Aberglaube mit dabei, gibt sie zu.

Vor der Wahl

Vor dem Bundeshaus stösst Beat Jans zur Gruppe, auch in Bern ist die Sonne noch nicht aufgegangen. Der Regierungspräsident gehört zu den Optimistischeren der Delegation: «Es ist alles offen – aber ich würde schon auf sie wetten», sagt er und fügt an: «Sie ist die beste Kandidatin, die wir schicken konnten. Wenn es mit ihr nicht klappt, dann weiss ich auch nicht.»

Ein Journalist erinnert an den Empfang des zuletzt gewählten Bundesrates aus Basel, Hans-Peter Tschudi. Dieser wurde nach seiner Wahl mit Elefanten am Bahnhof begrüsst. Jans scherzt: «Giraffen wären noch besser.»

Regierungspräsident Beat Jans (in der Mitte) verbrachte die Nacht bereits in Bern. Christian Flierl

Auf den Einlass warten auch Freunde und Familie von Herzog. Ihre Nichte hat sich den Tag freigenommen, um bei der Wahl dabei zu sein. Sie verfolgte die mediale Berichterstattung im Vorfeld und sagt, das kühle, distanzierte Bild, das von Herzog gezeichnet worden sei, könne sie nicht bestätigen: «Für mich war sie immer die coole Tante.»

Während der Wahl

Der Teil der Delegation, der nicht mit auf die Tribüne durfte, versammelt sich an einem Tisch in der Galerie des Alpes und verfolgt die Wahl über grosse Bildschirme. Während Jo Vergeat ganz ruhig auf ihrem Stuhl sitzt, wippt Mathys nervös mit dem Fuss, als noch nicht einmal der SVP-Kandidat gewählt ist. «Ich bin nicht gut darin, eine solche Spannung auszuhalten, wenn ich selbst nichts mehr tun kann.»

Enttäuschung bei den Baslerinnen und Baslern im Bundeshaus kurz nach Bekanntgabe der Wahl. Zara Zatti

Als es zur Abstimmung für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga kommt, stossen die Berner nebenan bereits auf ihren neuen Bundesrat Albert Rösti an. Mathys ermahnt die Feierlustigen zur Ruhe. Als nach dem ersten Wahlgang klar wird, dass Eva Herzog hinter ihrer Konkurrentin Elisabeth Baume-Schneider liegt, zeigt sich die Basler Delegation noch gelassen: «Es hat es schon oft gegeben, dass sich das im zweiten Wahlgang noch geändert hat. Es ist noch nicht Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken», sagt Brandenburger.

Auch nach dem zweiten Wahlgang halten sich die Mitfiebernden wacker: «Sollte noch zu machen sein», tönt es vom Basler Tisch. Umso grösser ist die Ernüchterung, als klar wird, dass es eben doch nicht mehr zu machen ist.

Nach der Wahl

Die Frage, ob Brandenburger enttäuscht ist, erübrigt sich. «Ich finde es vor allem für den Kanton Basel-Stadt schade, es wäre an der Zeit gewesen, dass wir wieder einmal in der Landesregierung vertreten sind.» Zu Herzog selber sagt sie: «Ich freue mich, sie nachher zu umarmen, und auch, dass sie uns als Ständerätin erhalten bleibt.» Als Herzog später in der Galerie des Alpes vorbeischaut, erhält sie viele Umarmungen. Irgendwann fragt sie: «Bekomme ich eigentlich auch etwas zu trinken?»

Ständerätin Eva Herzog umarmt Regierungsrätin Esther Keller nach ihrer Niederlage. Zara Zatti

Auch Lukas Engelberger zeigt sich enttäuscht und weist auf ein jetzt vorherrschendes Defizit hin: «Die urbane Perspektive ist im Bundesrat jetzt nicht vertreten und das halte ich für ein Problem.» Eine Zeit lang verharrt die Basler Delegation noch in ein Art Schockstarre, niemand scheint genau zu wissen, was man jetzt machen soll. Dann zerstreut sich der Trupp langsam in alle Richtungen.