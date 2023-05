Restaurant «Wir sind gebrochen»: Das Restaurant Sauerei im Kleinbasel schliesst per sofort Im ehemaligen «Klingeli» in Basel haben Andreas Klein und Julia Füzesi bis anhin gewirtet. Nun geben sie das Restaurant mit den deftigen Speisen nach knapp anderthalb Jahren auf. Das sind ihre Gründe.

Die «Sauerei» im unteren Kleinbasel war seit Anfang Jahr 2022 geöffnet. Bild: Kenneth Nars

Wer Lust auf Schweinsleberli oder Schweinebauch mit einem Bier hat, sucht diese künftig beim ehemaligen «Klingeli» vergebens. Wo es bis am Donnerstag diese Speisen noch auf der Speisekarte der «Sauerei» gab, standen am Freitag die Gäste vor verschlossenen Türen.

Denn das Restaurant schliesst per sofort. Das kommunizierte die «Sauerei» am Freitagmorgen auf ihrer Website. Weiter schreiben sie, dass sie weit über ihre Grenzen gegangen wären und stets daran geglaubt hätten, dass die Krise irgendwann vorbei sein werde.

Dabei betonen sie auch die Coronapandemie, in der sie einen Kredit erhalten hätten. Das Restaurant musste dieses Jahr damit beginnen, ihre Kredite zurückzuzahlen. Dort stiessen sie auf ein Hindernis: «Leider mussten wir feststellen, dass trotz voller Bude die Umsätze nicht dort sind, wo wir sie erwartet haben.» Das heisst in anderen Worten, dass die Sauerei diesen Kredit wohl nicht mehr hätte stemmen können.

Persönliche Gesundheit als Hauptgrund

Ihre Optimierungsmassnahmen hätten zwar gefruchtet, am Ende aber nichts gebracht. «Wir sind ein kleines Unternehmen und kein grosser Player mit ausreichend Reserven im Rucksack», so die «Sauerei». Nicht nur die Finanzen machte den beiden Inhaber Andreas Klein und Julia Füzesi zu schaffen, sondern auch ihre persönliche Gesundheit.

Wie sie weiter bekannt geben, hätten die letzten Jahre nicht nur finanziell tiefe Wunden hinterlassen. «Jetzt können wir nicht mehr. Wir sind gebrochen.»

Andreas Klein und Julia Füzesi waren für anderthalb Jahre die Inhaber der «Sauerei». Bild: Roland Schmid

Die Reaktionen auf die Schliessung liessen am Freitag nicht lange auf sich warten. «Wieder ein grosser Verlust in der Bierszene», oder «Danke, was ihr für das kreative und unverwechselbare Gastronomieangebot in Basel getan habt», schrieben einige Gäste auf den sozialen Medien. Vor allem in der Bierszene bedauert man den Entscheid. Mit der Sauerei zieht ein weitere Basler Kultbeiz von dannen.

Seit Februar 2022 geöffnet

Die beiden Inhaber übernahmen das ehemalige «Klingeli» ab dem 1. Januar 2022 von der Rhyschänzli-Gruppe. Einen Monat später öffneten sie ihr Lokal mit 85 Plätzen ein erstes Mal. Fortan fanden sie mit ihrer Küche eine Lücke in der Basler Gastronomie. Die «Sauerei» war eine Mischung aus Trendlokal und traditionellem bayrischen Biergarten.

Sie führten das Restaurant unter dem Motto: «Tradition trifft Neu – Biergarten trifft Kleinbasel.» An Bier fehlte es im ehemaligen «Klingeli» nicht. Insgesamt 18 Zapfhähne mit vermehrt deutschem Bier sollten den Durst der Gäste stillen. Die 90-seitige Bierkarte nannten sie zudem Bier-Bibel.

Mit der Speis ist es nun mit der Schliessung des Restaurants vorbei, der Trank soll aber bleiben. Denn neben der «Sauerei» führen Klein und Füzesi den «Bierjohann» an der Elsässerstrasse und das «Bier­revier» in der Markthalle. Es ist anzunehmen, dass die beiden Lokale weitergeführt werden. Auf eine telefonische Anfrage reagierte das Gastro-Duo nicht.