Rettung Basel-Stadt Basler Feuerwehr steht unter Strom: Vier neue Fahrzeuge eingeweiht Die Rettung der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt erneuert ihren Fahrzeugpark. Sie weihte am Montag vier Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb ein.

Auf den Basler Strassen muss man sich an neue Feuerwehr-Fahrzeuge gewöhnen. Vor allem der «Sound» ihrer Motoren dürfte dem einen oder der anderen auffallen.

Am Montag stellte die Basler Berufsfeuerwehr vier neue so genannte Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge (HLF) offiziell in Dienst, das bei einem feierlichen Akt im Lützelhof an der Kornhausgasse, unter Beisein von Regierungsrätin Stephanie Eymann, Vorsteherin des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements (JSD).

Spezial-Hersteller aus Österreich

Die vier HLF stammen vom auf solche Fahrzeuge spezialisierten Hersteller Rosenberg RT mit Sitz in Österreich. Wie das JSD mitteilt, wurde 2021 die Beschaffung der vier Elektro-HLF in die Wege geleitet. Am Montag wurden neben ihnen auch zwei neue Einsatzleitwagen von Mercedes Benz und ein Testfahrzeug für den Bereich Höhen- und Tiefenrettung vorgestellt.