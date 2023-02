Rettung Die Einsätze von Sanität und Feuerwehr werden ab jetzt in Basel gemeinsam gesteuert Nach jahrelangem Umbau hat gestern die neue «Einsatzzentrale Rettung» am bisherigen Standort der Basler Berufsfeuerwehr ihren Betrieb aufgenommen. Von nun an werden alle Anrufe auf die Nummern 118 und 144 von hier aus zentral beantwortet und die entsprechenden Einsätze koordiniert.

Die Rettung Basel-Stadt koordiniert ab jetzt alle Einsätze der Basler Sanität und Feuerwehr gemeinsam am bisherigen Standort der Berufsfeuerwehr. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Bereits 2013 entschied das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement, mit der sogenannten Zwei-Zentralen-Strategie die Blaulichtorganisationen zusammenzuführen. Gestern konnte schliesslich die erste der beiden geplanten Zentralen in der Kornhausgasse 16 nach langer Planungs- und Bauphase erfolgreich in Betrieb genommen werden. Neu werden hier alle Notrufe an die Basler Feuerwehr und Sanität entgegengenommen und die entsprechenden Einsätze koordiniert.

Für diese Aufgabe wurden 32 Mitarbeitende über drei Monate hinweg ins jeweils fachfremde Gebiet eingearbeitet, die als «Zentralisten» bei jedem Notruf die Lage beurteilen, die nötigen Einsatzkräfte auslösen und alle nötigen Informationen direkt aufs Einsatzfahrzeug übermitteln. Neuerdings können sie dafür auch auf die Handykameras der Anrufer und Anruferinnen zugreifen. «Wir können dann viel besser einschätzen, wie schwer jemand verletzt ist oder wie ein Feuer beschaffen ist», erklärt Dominik Walliser, Kommandant der Rettung Basel-Stadt.

46 Kilometer Kabel und 400 Kilogramm schwere Fenster wurden verbaut

Der Ausbau der neuen Einsatzzentrale gestaltete sich laut Walliser aus mehreren Gründen recht aufwendig: Erstens fiel der Sanierungsbedarf des Bestandsbaus grösser aus als ursprünglich erwartet. Zweitens musste der Umbau bei laufendem Betrieb der Feuerwehr erfolgen, die sich bereits im Gebäude befand. Und drittens wurde alles auf den neuesten technischen Stand gebracht, inklusive Erdbebensicherheit und Schutz vor Giftwolken. All das gelang nach Angaben von Walliser, ohne den geplanten finanziellen Rahmen zu sprengen.

Der Leiter der neuen Zentrale Michel Eigenmann veranschaulicht den Umbau mit Zahlen: «Wir haben 46 Kilometer Kabel verlegt, von denen wir bei jedem einzelnen genau wissen mussten, wohin es kommt.» Jedes neue Fenster wiege ausserdem 400 Kilogramm und sei von einem Spezial-Roboter eingesetzt worden.

Sobald die zweite Zentrale der Krisenorganisation und Polizei am Spiegelhof in Betrieb genommen wird, kann ausserdem im Notfall zwischen den technisch gleich funktionierenden Zentralen hin- und hergewechselt werden. Sollte also aus irgendwelchen Gründen die Kantonspolizei ausfallen, könnte die Einsatzzentrale in der Kornhausgasse übernehmen.

Für die Basler Blaulichtorganisationen bedeutet die Umsetzung der Zwei-Zentralen-Strategie daher nicht nur mehr Effizienz, sondern vor allem auch mehr Sicherheit. Entsprechend feierlich fielen die Worte von Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann aus: «Das ist ein historischer Moment.»