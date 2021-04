Rettungsdienste am Anschlag Immer öfter wird die Sanität aus Basel ins Laufental gerufen Das Kantonsspital Baselland hat wegen Corona ein Rettungs-Team aus Laufen abgezogen. CVP-Landrat Marc Scherrer, dass deswegen die Hilfsfristen bei Einsätzen im Laufental und Schwarzbubenland nicht eingehalten werden können. Für Betroffene kann das tödliche Folgen haben.

Im Laufental ist man auf die Hilfe der Rettung Basel-Stadt angewiesen. Bild: Martin Toengi

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) betreibt sechs Rettungswagen und beschäftigt dazugehörige Teams; drei in Liestal, eines am Bruderholz und zwei in Laufen. Wegen der Coronakrise und der Verlegung von Personal nach Liestal ist in Laufen allerdings nur noch ein Wagen im Einsatz. «Die Kapazitäten sind zu knapp bemessen», sagt der Laufner CVP-Landrat Marc Scherrer. Bei Notfällen müsse immer öfter die Sanität aus Basel (von Rettung Basel-Stadt) oder aus Reinach (von der privaten Rettungsdienst Nordwestschweiz AG) gerufen werden.

Einsätze nehmen im ganzen Kanton zu, Personal ist am Limit

«Dabei geht wertvolle Zeit verloren, die im Einzelfall über Leben und Tod entscheiden kann», betont Scherrer. Denn klar sei: Ein Rettungswagen aus Basel könne unmöglich in 15 Minuten, der vom Branchenverband empfohlenen Hilfsfrist, im hinteren Laufental oder im Schwarzbubenland sein. Auch das «Wochenblatt» berichtete kürzlich über einen Notfall, bei dem der Rettungswagen aus Basel nach Kleinlützel gerufen wurde und die 15-Minuten-Frist nie und nimmer einhalten konnte. Die Einsätze nehmen im ganzen Kanton aus verschiedenen Gründen zu; das Personal der Rettungsdienste ist am Limit.

Mit einem dringlichen Vorstoss, der heute im Baselbieter Landrat behandelt wird, will Scherrer wissen, wie die Hilfsfristen fürs Jahr 2020 der drei erwähnten Rettungsdienste aussehen. Auch fragt er, ob das nach Liestal berufene Einsatzteam in absehbarer Zeit nach Laufen zurückkehrt. Und schliesslich fordert Scherrer von der Regierung eine Idee, wie sie absehbare Engpässe im Rettungswesen künftig verhindern will.