RFV-Geschäftsleiter: «Die Schweiz ist ein schwieriges Pflaster – aber wir sind schweizweit eine Referenz»

1) Wieso heisst der RFV eigentlich nicht mehr Rockförderverein?

Alain Schnetz: Das «Rock» im Namen war irreführend. Viele Leute dachten, wir fördern nur Rockmusik, was ja nicht der Fall ist.

2) Der RFV hat jährlich 610'000 Franken zur Verfügung. Wie viel gibt er davon weiter?

2018 waren es knapp 400'000, die der Szene direkt zugutekamen.

3) Brauchen Musiker heute überhaupt noch Geld?

Musikschaffende brauchen nach wie vor finanzielle Unterstützung. Die Populärmusik findet immer noch äusserst schwache Rahmenbedingungen vor, um sich weiterentwickeln und professionalisieren zu können.

4) 1994, als der RFV gegründet wurde, waren Sie zwei Jahre jung. Wann haben Sie zum ersten Mal von dieser Anlaufstelle gehört?

In etwa 2007. Ich suchte mit meiner Band nach Unterstützung. Finanziell, aber vor allem auch in Sachen Beratung. Wir hatten keine Ahnung, was wir mit unseren Demos machen sollten.

5) Eines der ersten Anliegen des RFV war die Schaffung von Proberäumen. Hat man das aufgegeben?

Nein, auf keinen Fall. Wir vermitteln immer wieder, wenn es darum geht, neue Proberäumlichkeiten zu schaffen.

6) Seit ein paar Jahren legt der RFV einen starken Fokus auf die Gleichstellung. Nun hat die Geschäftsstelle wieder einen Mann als Chef. Geht das?

Wenn diesem Mann die Gleichstellung wichtig ist, was bei mir der Fall ist, ja. Als Chef tue ich gut daran, auf die Fachexpertise meines Teams zu hören, und ich will das Selbstverständnis haben, in einer Diskussion überstimmt werden zu können. Zudem ist seit meiner Anstellung die Geschlechterverteilung bei 50/50, was sicher ein gesundes Verhältnis darstellt.

7) Ganz subjektiv: die beste Band der Region?

Zeal and Ardor.

8) Macht die junge Generation überhaupt noch Musik, oder wird der Rock langsam alt?

Oh ja, das macht sie. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass die ältere Generation Musik der jüngeren mit der eigenen vergleicht. Da junge Kunstschaffende Genres immer wieder neu erfinden und Genre-Tabus wagen, verändert sich die Populärmusik rasch. Aber der Wunsch nach Kreation ist ungebrochen. Es gibt immer wieder grosse Talente, zum Beispiel die Newcomer-Band Juniper.

9) Ihr Vorgänger Tobit Schäfer war 17 Jahre im Amt. Wie lange wollen Sie den Job machen?

So lange ich der Szene und dem Verein guttue und mir die Arbeit Spass macht. Ob es dann 17 Jahre werden, bezweifle ich. Aber wir werden sehen.