Rheinbord-Promenade Rheinbord-Sanierung: Droht wegen Bauarbeiten ein jahrelanges Badeverbot? Während bis zu zwei Jahren wird das Rheinbord zwischen Mittlerer und Wettsteinbrücke saniert. Der Baustellenbereich könnte für Badende gefährlich sein – ein mögliches Schwimmverbot möchte die IG Rheinschwimmen aber verhindern.

Visualisierung der Erneuerung am Kleinbasler Rheinbord zwischen Mittlerer Rheinbrücke und Wettsteinbrücke. So soll es fünf Jahre nach Umsetzung aussehen. Visualisierung: zvg

Es brauche nur ein grösseres Hochwasser – dann könnte das Kleinbasler Rheinbord zwischen Mittlerer und Wettsteinbrücke ins Rutschen kommen: Das befürchtet das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD). Deshalb plant das BVD, die Uferverbauung abzubrechen und komplett neu aufzubauen. Kostenpunkt: rund 10 Millionen Franken.

Bislang stand vor allem die Gestaltung des Bords im Fokus. Der Grosse Rat hat erst gerade einen Vorstoss überwiesen, der mehr Sitzstufen fordert als bislang vorgesehen. Und obwohl die Planungen noch gar nicht fertiggestellt sind, gibt es bereits eine weitere Befürchtung: Der geliebte «Rhyschwumm» könnte buchstäblich ins Wasser fallen, wenn entlang des Rheinufers Lastkähne unterwegs sind.

Das befürchtet die IG Rheinschwimmen. Es drohe im schlimmsten Fall gar ein temporäres Schwimmverbot, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Denn die Pläne des BVD sähen vor, das Bord von Grund auf neu aufzubauen. Es drohe also eine Riesenbaustelle entlang des Ufers.

Baupause in den Sommerferien, abends und am Wochenende

Geht es nach der IG, wird im Hochsommer eine Baupause eingelegt, wenn immer möglich auch an Feierabenden und Wochenenden. Sie schreibt: «Das wäre eine schöne (und kluge) Entscheidung, zumal ein Verbot schwer durchzusetzen wäre.»

Die IG hat ihre Bedenken bereits an das BVD herangetragen. Mediensprecher Daniel Hofer sagt auf Anfrage der bz, den genauen Bauablauf nehme man erst dann in Angriff, wenn der Grosse Rat das Sanierungsprojekt bewilligt habe. Die Grossratsvorlage ist noch in Ausarbeitung und soll noch dieses Jahr vors Kantonsparlament. «Dann werden wir auch ein Sicherheitskonzept im Hinblick auf die Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer erstellen.»

Entlang der Böschung gibt es wohl eine Baupiste

Hofer kann aber die schlimmsten Bedenken schon mal entkräften: Ein Schwimmverbot entlang der Baustelle sei zurzeit «nicht angedacht». Vorgesehen sei stattdessen, jeweils rund 100 Meter des Bords abzubrechen und neu zu erstellen. «So werden wechselnde Teile der Böschung nutzbar bleiben.» Ebenso sei geplant, während der Sommerferien die Arbeiten ruhen zu lassen.

Ebenfalls verhindern will das BVD Baustellenanlieferungen am Oberen Rheinweg. Als Ersatz bräuchte es jedoch eine aufgeschüttete Baupiste unterhalb der Böschung. Die Zufahrt käme auf Höhe Riehentorstrasse zu stehen, also etwas oberhalb der Landestelle der Leu-Fähre.

Kleinboote in den Hafen verlegen?

Der zweite Vorschlag der IG Rheinschwimmen betrifft die «Parkplätze» für Motorboote. Für Schwimmerinnen und Schwimmer sind die Bojen gefährlich – wegen der Kabel, mit denen sie am Rheingrund befestigt sind. Während der Bauphase müssten die Boote umplatziert werden, schreibt die IG – das sei die Gelegenheit, die Bojen gleich ganz zu entfernen, auch zum Wohle des Stadtbilds.

Das BVD gibt sich bei diesem Vorschlag sachte optimistisch. Die Bojenplätze seien zwar nicht Teil der Erneuerung des Oberen Rheinwegs. «Dennoch überprüfen wir die Standorte zurzeit», sagt Daniel Hofer.

Bekannt ist, dass in Basel die Nachfrage nach Bojenplätzen das Angebot übersteigt. Es müsste somit mindestens Realersatz geschaffen werden. Der Vorschlag der IG: Die Bojenplätze könnten in den Rheinhafen verlegt werden.

Fest steht: Nach der Erneuerung des Rheinbords wird die Situation für die Schwimmerinnen und Schwimmer besser. Von der Dreirosenbrücke bis zum Stachelrain bei der Solitüde entsteht ein durchgängiger breiter Uferweg, ein sogenannter Bermenweg. Erhöht wird nicht nur die Zahl der Sitzstufen und Bäume, sondern auch der Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten für Schwimmerinnen und Schwimmer.