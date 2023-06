Rheinhäfen Entscheid ist gefallen: Neue Fussgängerbrücke soll Hafenbecken I queren Seit Jahren wälzen Basel-Stadt, Weil am Rhein und die Rheinhäfen Ideen, wie der Hafen mit einer neuen Brücke für den Langsamverkehr überquert werden könnte. Jetzt ist ein Grundsatzentscheid da.

Diagonal sei die beste Variante, schreibt Basel-Stadt: rot = Perimeter für neue Brücke, gelb und blau = verworfene Streckenführung. Grafik: Kanton BS

Noch klafft in Basel eine grosse Lücke im Wegnetz für den Langsamverkehr. Wer mit dem Velo oder zu Fuss dem Rhein entlang nach Deutschland gelangen will, findet zwischen Wiesenmündung und nördlich des Weiler Hafens keine passende Verbindung. Das soll sich ändern, sagten sich schon vor Jahren der Kanton Basel-Stadt, die Stadt Weil am Rhein und die Schweizerischen Rheinhäfen. Nun ist die neue Brücke im Basler Hafengebiet einen Schritt weiter: Die Partner konnten sich auf eine Variante einigen.

Die neue Brücke für Fussgänger und Velofahrerinnen soll das Dreiländereck mit der Hiltalingerbrücke verknüpfen, die weiter zum Grenzübergang Schweiz-Deutschland führt. Verworfen wurden zwei andere Varianten: jene über die Hafeneinfahrt, also vom Dreiländereck zur Revierzentrale der Rheinhäfen, aber auch die direkte Ost-West-Verbindung.

Brücke würde Hafeneinfahrt optisch stören

Beide verworfenen Varianten würden zu viele Nachteile mit sich bringen, teilte das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Montag mit. Jene über die Hafeneinfahrt müsste mindestens neun Meter hoch sein, damit auch grosse Schiffe noch untendurch passen. Die entsprechend sehr langen Rampen hätten sich als «nicht machbar erwiesen», schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement. «Zudem würde das schützenswerte Ortsbild des Industriedenkmals Hafen durch die Brücke stark beeinträchtigt.»

Bei der direkten Ost-West-Brücke wiederum bestehe das Defizit darin, dass sei keine Anknüpfung ins übergeordnete Velonetz gewährleisten könnte. «Sie würde zudem», heisst es in der Mitteilung weiter, «die Hafenentwicklung am Ostquai für die Zukunft einschränken wie auch wertvolle Naturersatzflächen verschatten.»

Frühester Baustart in sieben Jahren

Für die Variantenwahl haben Basel-Stadt, Weil am Rhein und die Rheinhäfen eine Machbarkeitsstudie durchführen lassen. Neben der Schifffahrt, dem Denkmalschutz, der Konstruktion und dem Freiraum wurden auch die Kriterien Naturschutz, Städtebau sowie Unterhalt und Verkehr berücksichtigt.

Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie würden nun die Grundlagen für den Projektwettbewerb erarbeitet, der 2024 und 2025 durchgeführt werden soll. Vorgesehen sei eine Mitfinanzierung des Bauwerks via Agglomerationsprogramm. Der früheste Baubeginn wird mit 2030 angegeben. Genauere Angaben zu Kosten und Zeitplan, hält der Kanton fest, könnten erst nach der Weiterbearbeitung des Projekts im Rahmen des Wettbewerbs gemacht werden.