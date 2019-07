Basel hat zwar keinen Eiffelturm, dafür aber einen sauberen Fluss zum Schwimmen. Doch es gibt ein Problem: Die authentischen Bilder fehlen, weil das eigene Handy im Wickelfisch bleibt und keine facebook-tauglichen Schnappschüsse schiesst. Hier will Basel Tourismus mit einem Pilotversuch nachhelfen , wie am Montag bekannt gegeben wurde. Drei Wochen lang knipst eine hochauflösende Kamera automatisch Bilder von Rheinschwimmern, die diese von einer Website herunterladen und selbst via Soziale Netzwerke weiterverbreiten können.

Ein Blick in die Bildergalerie zeigt, dass auch Fotos von Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmern veröffentlicht wurden, die nicht selbst gewinkt haben, von denen also keine Einwilligung vorliegt. Auch gibt es Aufnahmen von Minderjährigen, für die es gemäss Empfehlungen des Datenschützers die Einwilligung der Eltern bräuchte.

Anneke Geyer, Marketingverantwortliche bei Basel Tourismus, sagt: «Wir sind uns bewusst, dass in Einzelfällen gewisse Personen ungewollt auf ein Bild gelangen können. Wir überprüfen die Aufnahmen aber täglich und entfernen von uns aus Fotos, die nicht veröffentlicht werden sollten.» Die Kamera, die das Winken registriert, werde zudem immer besser. «Die Künstliche Intelligenz, die diese Einschätzung vornimmt, lernt mit jedem neuen Bild dazu», sagt sie. Zudem hätten alle das Recht, ihre Bilder löschen zu lassen – eine Rückmeldung via Formular auf der Basel-Tourismus-Homepage würde genügen.

Fischergalgen-Aktion hatte keine Bewilligung

Im vergangenen Jahr bot die Tourismusorganisation in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus einmalig Übernachtungen in einem Fischergalgen an – obwohl dies in der entsprechenden Verordnung deutlich verboten ist. Basel-Tourismus-Vizedirektor Christoph Bosshardt sagte damals zur bz, man gehe davon aus, dass dies auch ohne Bewilligung machbar sei, weil es sich um eine vorübergehende Aktion handle.

Fischergalgen und Rheinschwimmer-Fotoapparat zeigen gut, welch ein Drahtseilakt attraktive Tourismus-Vermarktung heute ist. Geyer sagt: «Wir wollen mit diesem Pilotversuch auch herausfinden, wie die Basler Bevölkerung, aber auch die Touristen, dieses Angebot aufnehmen. Wenn die Akzeptanz breit ist und viele Bilder gemacht und geteilt werden, dann ist es durchaus vorstellbar, den Fotoautomaten irgendwann fix zu installieren. Aber daran ist momentan noch nicht zu denken». Entsprechende Gespräche mit dem Kanton müssten dann erst noch stattfinden.