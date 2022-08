Rheinschwimmen Fotos in der Bademode: Basel Tourismus macht den Rhein zum Laufsteg Basel Tourismus lockt mit einer Kamera. Das Rheinschwimmen soll sich mit den Bildern von Badegästen in den sozialen Medien etablieren.

Der Rhein ist eine willkommene Abkühlung im Sommer. Juri Junkov

Bitte lächeln. Basel Tourismus bringt in Zusammenarbeit mit Energy Basel den Fotopoint zurück. Nach der erfolgreichen Premiere 2019 können sich Rheinschwimmerinnen und Rheinschwimmer in diesem Jahr wieder beim Badeplausch fotografieren lassen. Die Kamera wird während des Musikfestivals Floss vom 10. bis zum 27. August am Floss platziert, teilt Basel Tourismus mit.

«Das Schwimmen im Rhein ist ein einzigartiges Erlebnis», sagt Christoph Bosshardt, stellvertretender Direktor von Basel Tourismus. Nicht nur bei Baslerinnen und Basler sei die Sommeraktivität äusserst beliebt, auch im Rest der Schweiz und über die Landesgrenze hinaus erlange das Rheinschwimmen immer mehr Aufmerksamkeit. Der Fotopoint ermögliche, eine Basler Besonderheit mit der Welt zu teilen, so Bosshardt.

Ein Wettbewerb als Motivationsspritze

Wer sich vor der Basler Altstadt ablichten will, braucht nur im richtigen Moment zu winken. Die Handbewegung an der markierten Stelle im Fluss löst das Foto aus. Später kann das Bild kostenlos über www.basel.com/fotopoint bezogen werden.

Für Menschen, für die ein Bild im Wasser vor dem Basler Münster nicht Anreiz genug ist, wird eine zusätzliche Motivation geschaffen. Wer sein Bild mit den Hashtags #thisisbasel und #energybasel in den sozialen Medien versieht, nimmt an einem Wettbewerb teil. Der Hauptpreis ist die Verlosung einer Oris-Uhr im Wert von 1950 Franken. Zusätzlich gibt es Restaurant-Gutscheine und Museumspässe als Tagespreise zu gewinnen, schreibt Basel Tourismus weiter.