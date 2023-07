Rheinschwimmen Von wegen überflüssig: Das Rheinbad Breite erstrahlt wieder in seiner vollen Grösse 1992 wurde es verkleinert, nun eröffnet das Bad zu seinem 125 jährigen Jubiläum den Erweiterungsbau – und feiert dies mit einem Einschwimmen.

Festlich geschmückt kurz vor der Eröffnungsfeier: Das Rheinbad Breite. Juri Junkov

Eines können Baslerinnen und Basler beinahe weltrekordverdächtig gut: Passivschwimmen. Sich mit dem wasserdichten Fisch den Rhein hinabtreiben lassen und dann der Rheinpromenade entlang hinauf flanieren.

Die grosse Beliebtheit der Freizeitbeschäftigung spüren auch die Rheinbäder, unter anderem das Rheinbad Breite. Es feierte an diesem Wochenende sein 125-jähriges Jubiläum und wiedereröffnete seine Erweiterung, nachdem es 1992 verkleinert wurde. Die doppelte Feier wurde mit einem – wie sollte es anders sein – gemeinsamen Einschwimmen begonnen.

125 Jahre Rheinbad Breite, über 200 Jahre Rheinbäder Basel

Ungefähr 70 Baslerinnen und Basler trauten sich trotz regnerisch grauem Wetter in den Rhein. Anschliessend wurde das Rheinbad mit Eröffnungsrede – die Basler Regierungsrätin Esther Keller übergab symbolisch ein Schiffskapitänshut –, Livemusik und diversen Essensständen eingeweiht. Mit italienischer Musik, Pasta und Paella kam mediterrane Stimmung auf am Samstagabend.

Zwischen dem Anbau und dem bestehenden Teil des Rheinbads ist kaum ein Unterschied erkennbar. Beinahe so also, als hätte es die Periode mit dem verkleinerten Rheinbad zwischen 1992 und 2023 nicht gegeben. Bei 125-jährigem Bestehen auch bloss ein kurzer Abschnitt der Geschichte.

Die Geschichte der Basler Rheinbäder reicht jedoch weiter zurück als die 125 Jahre des Rheinbades Breite. Erste Rheinbadanstalten entstanden bereits vor knapp 200 Jahren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wie die IG Rheinschwimmen auf ihrer Website schreibt.

Kampf um die Rheinbäder im 20. Jahrhundert

Damals baute die Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen ein Männerbad, ein Frauenbad sowie eine Schwimmschule entlang des Rheinknies. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die Basler Bevölkerung und zusätzliche Bäder waren nötig. 1887 entstand so das St. Johannsbadhüsli und 1898 schliesslich die Rheinbadanstalt Breite.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigten sich die unschönen Nebeneffekte der Industrie und des zweiten Weltkriegs auch im Rhein. Er wurde zusehends verschmutzt, Ölschlieren erschwerten ein angenehmes Rheinbad. Das und die zunehmende Konkurrenz durch die Gartenbäder führte dazu, dass die GGG ihre drei Badeinstitutionen 1961 schloss, der Kanton erachtete sie als überflüssig. Auch das Rheinbad Breite kämpfte um seine Existenz, der Kanton wollte es vollständig abreissen, dank einer Kompromisslösung wurde es 1992 nur verkleinert.

Das graue Wetter trübte die Stimmung der Schwimmenden nicht, sie weihten das Rheinbad Breite gebührend ein. Juri Junkov

Ende des 20. und anfangs des 21. Jahrhunderts wurde das Rheinschwimmen wieder beliebter. Es fand eine Mediterranisierung des Rheinbordes statt, wie die IG Rheinschwimmen auf ihrer Website schreibt. Buvetten entstanden und es entwickelte sich eine Kultur des «Schwimmen-Schauen-Schwatzen».

Ab dem ersten August für alle Baslerinnen und Basler geöffnet

Diese Entwicklung ging auch am Rheinbad Breite nicht spurlos vorbei. Es sei in den letzten Jahren regelmässig überfüllt gewesen, sagt Esther Keller an der Eröffnungsfeier. Deshalb habe man nun die ehemalige Grösse des Rheinbades, wie es vor 1992 war, wieder hergestellt. Auf der neuen Fläche befinden sich weitere Garderoben und Duschen sowie die Sauna, die bereits in den letzten Jahren durch das Rheinbad betrieben wurde. Ab Dienstag, 1. August, beginnt für das Rheinbad Breite der Normalbetrieb in alter Grösse.