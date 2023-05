Rheinschwimmen Was läuft am Rhein? Die «BachApp» informiert neu auch über Veranstaltungen und Baustellen Der Rhein ist im Sommer der Treffpunkt in Basel. Deshalb will die «BachApp» die Rheinschwimmenden, Wassersportlerinnen und -sportler neu nicht mehr nur über die Wassertemperatur und den Pegelstand informieren.

Wo geschwommen werden darf oder wo das nächste Fest stattfindet. Das soll neu in der «BachApp» zu finden sein. Symbolbild: Juri Junkov

«Informationen zum Miteinander am und im Rhein, der Birs und der Wiese sowie zu Baustellen und Veranstaltungen» soll die «BachApp» neu allen bieten, die sich im und um die Basler Gewässer tummeln – das schreibt das Basler Präsidialdepartement in einer Medienmitteilung. Dank einer Kooperation mit den App-Entwicklern Andreas Stebler und Tizian Hösch und dem Kanton seien neben Wassertemperatur, Pegelstand, Wasserabflussmenge und Schwimmhinweisen neu auch Angaben zu Events und Baustellen zu finden.

Stebler und Hösch hätten über zehn Jahre «die beliebte ‹BachApp› als Hobby betrieben und dabei viel Herzblut investiert», heisst es in der Mitteilung weiter. Es habe Sinn gemacht, die bereits etablierte App weiterzuentwickeln.

Die Mehrheit des Messwerte flössen über das kantonale Datenportal in die «BachApp», um die Informationen in der App jederzeit aktuell zu halten. Die Daten stehen auch als offene Behördendaten der Öffentlichkeit im Internet zur Verfügung. Mit der «BachApp» solle «das rücksichtsvolle Miteinander an Rhein, Birs und Wiese gefördert sowie die Sicherheit der Schwimmenden erhöht werden», schreibt der Kanton.