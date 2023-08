Rheintunnel Rückbau der Osttangente: Autobahn-Anwohnende wehren sich Ein neuer Autobahntunnel unter dem Rhein soll Basel vom Transitverkehr entlasten. Umstritten ist, was dann mit der heutigen Stadtautobahn, der Osttangente, passiert. Nun stellen zwei betroffene Quartiervereine klar: Die Osttangente soll künftig als lokale Umfahrungsstrasse dienen.

Ein neues Komitee macht sich für den Bau des Rheintunnels stark (v. l.): Hans-Peter Ebneter, Daniel Seiler, Andreas Zappalà, Tamara Alù, Sebastian Deininger, Patricia von Falkenstein, Simon Oberbeck, Christophe Haller, Daniela Schneeberger, Stephan Fluri und Martin Dätwyler. Bild: Zvg

Mit dem Bau des Rheintunnels soll der Transit- und Schwerverkehr in Basel unter den Boden verlagert werden. Das auf knapp 2,4 Milliarden Franken veranschlagte Projekt ist vor den Sommerferien vom Nationalrat im Rahmen des Ausbauschrittes 2023 gemeinsam mit vier anderen Autobahnprojekten gutgeheissen worden. Das Referendum auf nationaler Ebene gegen den Milliardenkredit für neue Strassen ist bereits angekündigt.

In Basel ist der Rheintunnel politisch wohl mehrheitsfähig. Hoch umstritten ist allerdings, was nach dessen Bau mit der Osttangente passiert. Um einen massiven Ausbau der Kapazitäten auf der Strasse zu verhindern, solle die heutige Stadtautobahn zurückgebaut werden, fordert etwa die wählerstärkste Basler Partei, die SP.

Nur mit der Osttangente können Quartiere entlastet werden

An einer Medienkonferenz des neu formierten Komitees «Pro Rheintunnel» machten nun Vertreter aus betroffenen Quartieren klar: Sie wollen keinen Rückbau der Osttangente. «Man kann nicht gleichzeitig für die Entlastung der Quartiere vom Autoverkehr sein und die Osttangente zurückbauen. Das funktioniert nicht», sagt Hans-Peter Ebneter.

Damit meint der Präsident des Neutralen Quartiervereins Oberes Kleinbasel Folgendes: Durch den Bau des Rheintunnels wird die Osttangente vom Transitverkehr entlastet. Diese müsse aber offenbleiben, um ihrerseits den Verkehr aus den umliegenden Quartieren aufnehmen zu können. Erst so wird in den Quartieren Platz frei für eine Begrünung und für den Langsamverkehr.

Heute herrscht im Umfeld der Osttangente zu Pendelzeiten ein Verkehrschaos. Stephan Fluri, der Präsident des Neutralen Quartiervereins Breite-Lehenmatt, sagt: «Unser Quartier leidet unter dem Ausweichverkehr der nahen Autobahn. Die Birsstrasse, aber auch angrenzende Strassen sind regelmässig verstopft.»

Für ihn ist klar: «Wir müssen den Rheintunnel dringend haben.» Am liebsten wäre Fluri, der im Quartier aufgewachsen ist und dieses als Kind noch ohne Autobahn kannte, wenn dieser sechsspurig realisiert würde.

Osttangente zur Kuhweide umfunktionieren

«Dann könnten wir die Osttangente wohl zur Weide umfunktionieren», fügte er halb im Scherz an. Doch das wäre ein ganz anderes Projekt als das nun vom Bund geplante mit den jeweils zwei richtungsgetrennten Fahrstreifen und würde seinerseits Ausfahrten Richtung Stadt nötig machen. Mit dem vierspurigen Rheintunnel und der Beibehaltung der Osttangente könne der Quartierverein Breite-Lehenmatt aber sehr gut leben, betonte Fluri. Zumal die Osttangente nach dem Rheintunnel-Bau seinerseits vom Bund saniert wird. Damit wird auch der Lärmschutz verbessert.

Für Hans-Peter Ebneter vom Quartierverein Oberes Kleinbasel ist die Beibehaltung der Osttangente auch aus städtischer Sicht wichtig: Und zwar als Umfahrungsstrasse, um etwa vom Gundeli in den Raum Badischer Bahnhof oder vom Gellert via Nordtangente an den Flughafen zu gelangen. Für die Bewohnenden des oberen Kleinbasels könnte die Osttangente ebenfalls als solche Umfahrung dienen, zumal der Autoverkehr in der Innenstadt und über die Brücken immer stärker zurückgebunden wird.

In diesem Zusammenhang wichtig ist die Tatsache, dass ein Grossteil des Verkehrs auf der heutigen Osttangente Quelle und/oder Ziel in der Stadt selber hat – also nicht in den für den Transit vorgesehenen Rheintunnel verbannt werden könnte.

Tempo 60 oder Tempo 80 auf der «neuen» Osttangente?

Bereits diskutiert wird die Frage, was für ein Verkehrsregime auf der «neuen» Osttangente installiert würde. Im aktuellen Projektstadium des Rheintunnels sei es noch etwas früh, darauf bereits eine definitive Antwort zu geben, sagte Ebneter: «Die meisten Quartierbewohnenden hätten wohl nichts dagegen, wenn dort Tempo 60 gelten würde», sagte er.

LDP-Nationalrätin Patricia von Falkenstein, die im nahen Gellert wohnt, äusserte vorsichtig eine andere Meinung: «Die Osttangente wird eine Durchgangsstrasse bleiben. Da sollen die Autos nicht tuckern.» Sie sei daher eher für Tempo 80. Für von Falkenstein ist klar: «Wenn wir nicht noch mehr Autos in der Stadt wollen, dann müssen wir den Rheintunnel bauen.»