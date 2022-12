Rheinüberfahrt «Fährimaa söll bliebe»: Petition für Pächter der Klingental-Fähre lanciert Seit Jahrzehnten fährt Urs Zimmerli mit der Klingental-Fähre Personen über den Rhein. Per Ende Jahr wurde ihm der Pachtvertrag gekündigt – gegen seinen Willen. Eine Petition will das nun rückgängig machen.

Urs Zimmerli, Pächter der «Vogel Gryff»-Fähre. Kenneth Nars

Wer ab und zu mit der Fähri den Rhein überquert, sass sicher auch schon mal mit ihm im Boot. Urs Zimmerli ist seit 1992 Pächter der Klingental-Fähre, dem «Vogel Griff». Urs Zimmerli hatte die Fähre von seinem Vater Walter Zimmerli übernommen. Doch die Stiftung Basler Fähren hat den Pachtvertrag mit Urs Zimmerli im vergangenen Juni aufgelöst. Zimmerli, der in diesem Jahr 65 Jahre alt wurde, hätte gerne noch zwei Jahre weitergearbeitet.

Nun erhält Zimmerli Unterstützung: Auf der Onlineplattform Campax hat eine Privatperson eine Petition mit dem Titel «Fährimaa söll bliebe!» lanciert. Im Text heisst es, Urs Zimmerli sei unfreiwillig in den Ruhestand geschickt worden, obwohl er gerne weitergemacht hätte. Die Stiftung habe das gewusst. «Dass ihm nun ein solcher Abschied beschert wird, haben sich weder er noch wir Fährifahrerinnen gewünscht», heisst es im Petitionstext. Urs sei abserviert worden.

Fasnacht & Partner hat in Zusammenarbeit mit dem Fähri-Verein einen Kurzfilm über Urs Zimmerli gedreht. Premiere war am Montag, 28. November. Youtube/Fasnacht & Partner AG

Petition wird beim Fähristeg übergeben

Die Unterzeichnenden der Petition würden die Forderung unterstützen, dass Urs Zimmerli weitere zwei Jahre bleibe und sich danach «in Ruhe und Würde von seiner geliebten Fähri und uns Gästen verabschieden kann».

Bislang haben das Begehren über 1000 Personen unterschrieben. Die Petition soll am Montag, 12. Dezember, um 16 Uhr am Kleinbasler Steg der Klingentalfähre übergeben werden.

Der Fähri-Verein kündete im Juni den Pächterwechsel per 1. Januar 2023 an. Der Name von Zimmerlis Nachfolger ist schon bekannt.