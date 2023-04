Ridepooling-Angebot Die BVB stellen Mobilisk per Ende April ein – zumindest vorübergehend Der Fahrdienst Mobilisk der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) wird nach einem Jahr Testbetrieb eingestellt. Über 5500 Fahrgäste haben das Angebot genutzt.

Der Fahrdienst Mobilisk wird planmässig per Ende April eingestellt. Bild: zvg

Für ein Jahr hat das Ridepooling-Angebot Mobilisk das TNW Nachtnetz an den Wochenenden ergänzt. In den Nächten von Freitag auf Samstag konnten Fahrgäste via App ein Fahrzeug bestellen, welches sie mit anderen Personen teilten, die einen ähnlichen Start- oder Zielpunkt hatten. Ursprünglich sollte der Testbetrieb bereits nach sechs Monaten eingestellt werden. Da in dieser Zeit jedoch bereits rund 2000 Fahrgäste das Angebot genutzt hatten, wurde es um weitere sechs Monate verlängert.

Somit endet der Mobilisk-Testbetrieb nun planmässig. In der Nacht vom 29. auf den 30. April können die letzten Fahrten gebucht werden. Die danach noch in den Kundenprofilen verbleibenden, gekauften Fahrtguthaben würden den Fahrgästen vollumfänglich rückerstattet werden, schreiben die BVB in ihrer Mitteilung. Sie ziehen positive Bilanz: «Mobilisk zeigt klar, dass das System Ridepooling funktioniert. Mehr als die Hälfte aller Fahrten fanden gepoolt statt», schreibt Projektleiter André Erismann. Auch bereits vorangegangene Befragungen hätten eine hohe Zufriedenheit bei der Mobilisk-Kundschaft ergeben.

Weitere Auswertungen würden nach Ende des Testbetriebs folgen. Der Direktor der BVB, Bruno Stehrenberger macht zudem Hoffnung auf eine Zukunft von Mobilisk: «Wir haben in den letzten Monaten wertvolle Erfahrungen im Bereich Ridepoolingsystem gesammelt. Somit könnten wir in Zukunft ein solches System auf unserem Netz anbieten, sofern der Besteller das wünscht.»