Riehen Deutliches Ja zum Hochwasserschutz: Das Referendum wurde aber bereits angekündigt Der Riehener Einwohnerrat stimmt den 3,9 Millionen Franken für drei Rückhaltebecken klar zu. Das letzte Wort hat vielleicht das Volk.

Hochwasserdamm in Allschwil: Solche Bauwerke sind nun auch Riehen vorgesehen. Bild: niz/Archiv

«Es ist nicht schön, aber notwendig»: So lässt sich die Diskussion im Riehener Einwohnerrat vom vergangenen Mittwochabend zusammenfassen. Mit «nicht schön» gemeint sind drei Rückhaltebecken mit bis zu sechs Meter hohen Dämmen. Ihr Zweck: das Riehener Siedlungsgebiet vor Überschwemmungen zu schützen.

Mehrere Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte äusserten Verständnis für die Verärgerung und Ängste der Anwohnerschaft. Man müsse aber auch die Blickwinkel der von den grossen Überschwemmungen im vergangenen August Betroffenen miteinbeziehen, mahnte Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann (EVP).

Mehrfach wurde betont, dass es wichtig sei, sich gegen ein 100-Jahr-Hochwasser zu schützen, da sich an solchen Massnahmen auch der Bund und der Kanton finanziell beteiligen würden. Opposition gegen die Rückhaltebecken am Bettingerbach, Hungerbach und Immenbach kam nur von der SVP-Fraktion.

Die SVP stellt sich quer

Die SVP-Fraktion enthielt sich bei den drei Projekten jeweils der Stimme, während alle anderen Fraktionen zustimmten. Eine Ablehnung der drei Rückhaltebecken wäre der Bevölkerung wohl schwer zu vermitteln gewesen. Die von Jenny Schweizer, Sprecherin der SVP-Fraktion, beantragte Rückweisung an die Sachkommission wurde deutlich abgelehnt.

Schweizer kritisierte aber nicht die Massnahmen per se. Vielmehr wies sie auf Mängel im Bericht der zuständigen Sachkommission hin; die Kommission hätte nicht alle nötigen Abklärungen vorgenommen.

Zu Kritik führte wohl auch, dass Kommissionsmitglied Heinrich Ueberwasser sowohl in der Sachkommission wie auch bei der Abstimmung im Rat in den Ausstand treten musste. Der Grund: Er ist als Anwohner des Moostals direkt von den Hochwasserschutzmassnahmen betroffen.

«Verschandelung der Umgebung»

Trotz des klaren Verdikts des Einwohnerrats könnte am Ende die Riehener Stimmbevölkerung das letzte Wort haben. Peter A. Vogt, ehemaliger SVP-Einwohnerrat, kündigte bereits vor der Sitzung das Referendum an. Im Anschluss verteilte er einen Zettel, auf dem er zur Ablehnung der Massnahmen aufrief. Er ist überzeugt: «Durch Terrassierung, Heckenpflanzungen und nötigenfalls kleine Rückhaltebecken können die Hochwasserschutzmassnahmen erfüllt werden.» Die Rückhaltebecken führen laut Vogt zu einer «Verschandelung der Umgebung».

Peter A. Vogt gelang es bereits mit seiner Gruppe «Basel-Riehen grün statt grau», ein Grossprojekt an der Urne zu verhindern. Die Gruppe war am Referendum wie auch an der Nein-Kampagne zum Projekt Stadtentwicklung Ost beteiligt. Das Vorhaben wurde 2014 vom Stimmvolk abgelehnt.

Gemeinderat kritisiert IWB

Der für die Energieversorgung zuständige Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) nahm auf Anfrage von Ueberwasser Stellung zur frühzeitigen Abschaltung der Gaslieferungen für 28 Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer in Riehen.

Dabei wurde klar, dass der Gemeinderat über das abrupte Vorgehen der IWB – sie stellen den 28 Betroffenen bereits bis im Mai 2025 das Gas ab – verärgert ist. Der Gemeinderat habe mit Nachdruck von den IWB gefordert, dass die Erstinformation der Betroffenen in Riehen jeweils mindestens fünf Jahre vor der Stilllegung erfolgen müsse.

Hettich verwies wie Ueberwasser auf das zurzeit schwierige Umfeld bei den langen Lieferfristen für Wärmepumpen und der hohen Auslastung der Installateurunternehmen. Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer bräuchten mehr Zeit, um sich anderweitig zu organisieren; zusätzlich, da ein Anschluss an den Wärmeverbund Riehen nicht möglich ist.