Riehen Er stand drei Jahrzehnte im Dienst der Gemeinde: Gerhard Kaufmann ist gestorben Der langjährige frühere Gemeindepräsident von Riehen ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Er prägte eine Ära in der Geschichte der Basler Landgemeinde.

Gerhard Kaufmann (✝) im Jahr 2021 in seinem geliebten «Rieche». Bild: Nicole Nars-Zimmer

Gerhard Kaufmann ist am Freitag, 1. September, in seinem 92. Altersjahr friedlich zuhause eingeschlafen. So steht es in einer Todesanzeige seiner Familie, die am Donnerstag in der bz erschienen ist.

Kaufmann war von 1970 bis 1998 Gemeindepräsident von Riehen und prägte während dieser fast drei Jahrzehnte an der Spitze eine Ära in der Geschichte der grossen der beiden Basler Landgemeinden. Der Architekt politisierte für die VEW, heute EVP, und war total sogar 34 Jahre in der Lokalpolitik aktiv.

Der am 21. Mai 1931 geborene Kaufmann setzte sich unter anderem für mehr Autonomie Riehens gegenüber dem Kanton ein. 2021 erinnerte er sich in einem Interview mit der bz, gerade bei den Kindergärten und Primarschulen habe man sich jede zusätzliche Kompetenz mühsamst erstreiten müssen.

Tochter ist seine Nach-nach-nach-Nachfolgerin

Im Mai 2022 trat seine Tochter Christine Kaufmann in die grossen Fussstapfen ihres Vaters. Sie ist die erste Frau an der Spitze der 22'200-Einwohner-Gemeinde. Auch die Tochter politisiert bei der EVP.

Die Abdankung findet am Freitag, 15. September, um 15 Uhr in der Dorfkirche Riehen statt. Anstelle von Blumen bittet die Familie, die Kirchgemeindestiftung Riehen-Bettingen zu berücksichtigen. (bwi)

Ein ausführlicher Nachruf über Gerhard Kaufmann, verfasst von seinem Nach-Nachfolger Willi Fischer, Gemeindepräsident von 2005 bis 2014, erscheint in der bz vom Freitag, 8. September.