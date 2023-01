Riehen «Generell nicht schön»: Zuständige Kommission erwartet Stunk wegen Hochwasser-Dämmen Der Riehener Einwohnerrat geht davon aus, dass es zu Widerstand kommt gegen die angekündigten neuen Hochwasserschutz-Projekte in der Gemeinde. Vorgesehen ist unter anderem ein fast sieben Meter hoher Damm. Die zuständige Kommission geht jetzt in die Informationsoffensive.

Fast sieben Meter hoher Erdwalld: Einer der geplanten neuen Dämme oberhalb des Wenkenparks. Bild: zvg

Nach Bekanntwerden der ersten Pläne im vergangenen Herbst ist es ruhig geblieben. Doch in Riehen rechnet man mit Ärger wegen der geplanten Hochwasserschutz-Massnahmen. Auch Cornelia Birchmeier, Präsidentin der Sachkommission Siedlung, Umwelt und Landschaft des Einwohnerrats, geht von Opposition aus: «Wir verstehen in der Kommission alle, dass Widerstand kommen wird.» Was die Sachkommission dem Einwohnerrat empfehle, sei «generell nicht schön»: etwa ein 6,6 Meter hoher Damm am Hellring, oberhalb des Wenkenparks.

Insgesamt geht es um drei Gewässer, die den Dinkelberg hinab ins Dorf fliessen: der Bettingerbach, der Immenbach und der Hungerbach. Um künftige Hochwasser wie zuletzt am 17. August vergangenen Jahres zu verhindern, sollen Massnahmen am Oberlauf der drei Bäche ergriffen werden, die besonders am Bettingerbach und am Immenbach zu weithin sichtbaren Eingriffen in die Landschaft führen würden.

Betroffene sehen Damm vom Küchenfenster aus

So empfiehlt die Kommission nach ausführlichen Abwägungen für den Bettingerbach ein Rückhaltebecken beim Wenkenpark, inklusive des erwähnten Damms. Beim Immenbach im Moostal ist ebenfalls ein Becken vorgesehen, mit einem fünf Meter hohen Erdwall. Beim Hungerbach reiche ein 2,2 Meter hoher Damm aus, da hier das Wasser in die Kanalisation abgeleitet werden könne, wie die Kommission in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung erklärt.

Für die SSUL sei es wichtig gewesen, so früh wie möglich an die Öffentlichkeit zu gehen, betont Birchmeier gegenüber der bz. Direkt von den Massnahmen betroffen seien beim Immenbach nur etwa acht Häuser, die die Dämme «vom Küchenfenster aus sehen» könnten, am Hellring vermutlich keines.

Schaden bei Jahrhunderthochwasser wäre immens

Gerade der Hellring werde aber von sehr vielen Spaziergängern frequentiert, die indirekt betroffen seien. Birchmeier hofft deshalb auf die Solidarität gegenüber jenen Riehenern und Riehenerinnen, die nicht von den Massnahmen, sondern vom Hochwasser betroffen wären: «Man hat im August gesehen, welche Auswirkungen das hatte. Jeder kennt jemanden, der betroffen war.»

Konkret beziffert die Kommission den potenziellen Schaden bei einem Jahrhunderthochwasser auf 195 Millionen Franken. Der beantragte Kredit für die Massnahmen hingegen liegt bei 3,86 Millionen Franken, an denen sich der Bund mit 35 Prozent und der Kanton mit 32,5 Prozent beteiligen würden.