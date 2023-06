Riehen Obwohl ein Neubau wohl günstiger käme: Einwohnerrat spricht 33 Millionen für Sanierung der Schulanlage Wasserstelzen Der Riehener Einwohnerrat genehmigte 33 Millionen Franken für die Gesamtsanierung der Schulanlage Wasserstelzen. Ein Neubau ist nicht ohne weiteres möglich, weil die Anlage geschützt ist.

Das Primarschulhaus Wasserstelzen ist in die Jahre gekommen. Bild: Kenneth Nars

In Riehen fehlt es aktuell nicht nur an Schulraum, weshalb im Niederholzquartier mehrere Provisorien aufgestellt werden mussten. Ein Grossteil der bestehenden Schulhäuser ist auch in die Jahre gekommen. Eines davon ist das Primarschulhaus Wasserstelzen im Niederholzquartier. Der Einwohnerrat genehmigte am Mittwoch für dessen Gesamtsanierung 33 Millionen Franken. Der Investitionskredit war im Rat unbestritten. Die Notwendigkeit wurde über alle Fraktionen hinweg erkannt.

Die über 60 Jahre alte Schulanlage Wasserstelzen wird im Inventar für schützenswerte Bauten bei der kantonalen Denkmalpflege aufgeführt. Das Gebäude muss deshalb saniert und kann nicht durch einen Neubau ersetzt werden. Dies, obwohl gemäss Aussage des Präsidenten der Finanzkommission Peter Hochuli (SVP) die Sanierung mehr kostet als ein allfälliger Neubau.

SP-Sprecher Heinz Oehen äusserte am Schutzstatus Kritik, gerade hinsichtlich der Energieeffizienz. Oehen schlug vor, auch mal den juristischen Weg gegen einen solchen Schutzstatus einzuschlagen. In der Tat: Der Gemeinderat hätte beim Regierungsrat beantragen können, die Schulanlage aus dem Inventar zu nehmen. Dafür hätte es wohl ein Gutachten gebraucht. Ausgang und Dauer des Prozesses: offen. Zeit hat Riehen bei seinen Schulhäusern aber nicht.

Herausfordernde Züglete

Die geplante bauliche Umsetzung ist in zwei Etappen (2024–2025 / 2025–2026) vorgesehen. Mit den Vorbereitungsarbeiten soll Anfang 2024 begonnen werden. In der ersten Etappe wird ein Teil der Klassen weiterhin am Standort unterrichtet. Der andere Teil sowie die gesamte Tagesstruktur wird ab den Herbstferien 2023 in den beiden Provisorien auf der Hebelmatte untergebracht. In der zweiten Etappe wird die Tagesstruktur sowie ein Teil der Klassen in den sanierten Trakt zurückgehen.

Die gesamten haustechnischen Anlagen wie auch Fenster haben ihre Lebensdauer erreicht und müssen ersetzt werden. Für alle fünf Gebäudetrakte wurde 2014 in einer Studie eine ungenügende Erdbebensicherheit festgestellt, sodass sie zwingend statisch ertüchtigt werden müssen. Im Zuge der Gesamtsanierung müssen ebenso der Brandschutz wie auch die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes umgesetzt werden. Auch die Turnhallen und die Schwimmhalle werden saniert.

Mit der Sanierung des Schulhauses Wasserstelzen ist es aber noch längst nicht getan. Bereits ist die Erweiterung des Niederholzschulhauses in Planung.