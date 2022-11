Riehentorstrasse Weitere Gräber und eine goldene Brosche: Das fanden die Bodenforschenden dieses Mal auf der IWB-Baustelle Reich mit Schmuck- und Trachtgegenständen war das Grab einer jungen Frau aus dem 7. Jahrhundert. Der Höhepunkt der diesmaligen Funde im Rahmen der Bauarbeiten zu neuen Fernwärmeleitungen der IWB an der Riehentorstrasse war eine goldene Scheibenfibel, die wohl als Mantelverschluss gedient hatte.

Ein Prachtsfundstück: Eine goldene Brosche mit Verzierungen aus Glas und Granat aus dem 7. Jahrhundert. Die Schmucksteine sind in die ultrafeinen Fassungen geklebt. zvg: Philippe Saurbeck, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Die Rettungsgrabungen, die im Hinblick auf den Ausbau der Fernwärmeleitungen der Industriellen Werke Basel (IWB) an der Riehentorstrasse gemacht werden, beförderten bisher fünfzehn frühmittelalterliche Gräber zu Tage. Einige davon bargen prunkvolle Grabbeigaben wie Goldschmuck, Amethyst, Bernstein und römische Münzen. Die Funde präsentierten am Freitag der Basler Regierungspräsident Beat Jans und Kantonsarchäologe Guido Lassau. Der diesmalige Höhepunkt ist eine Brosche, die wohl das Gewand einer etwa 20-jährigen Frau zusammengehalten hatte, als diese im 7. Jahrhundert begraben worden war.

Das Schmuckstück ist sehr fein gearbeitet und gebe «einen Einblick in die hohe Kunstfertigkeit des frühmittelalterlichen Goldschmiedehandwerks», schreibt das Präsidialdepartement Kanton Basel-Stadt in ihrer Mitteilung. Die Grundplatte der Fibel besteht aus Buntmetall, worauf ein Deckblatt aus Gold liegt. Dazu kommen feine Verzierungen aus Golddraht und Einlagen aus blauem Glas und hellgrünem Granat, wobei die Schmucksteine in die Fassungen geklebt worden waren.

Über die Funde informierten der Basler Regierungspräsident Beat Jans und Kantonsarchäologe. Kenneth Nars

Neben dieser sogenannten Scheibenfibel trug die junge Frau auch noch 160 Perlen aus Glas, Amethyst und Bernstein. Entweder bildeten diese Kettenstränge oder waren auf ihr Gewand genäht, das sich im Laufe der Zeit aufgelöst hat. Hinzu kommt ein Lederriemen, ebenfalls reich verziert mit Buntmetallkreuzchen und einem «auffällig grossen Bernsteinanhänger», ein Gürtel mit einer Eisenschnalle und einer «silbertauschierten Riemenzunge». An Letzterem hängen durchlochte römische Münzen, Metallobjekte und ein Kamm aus Knochen. All diese wertvollen Objekte deuten klar auf einen hohen gesellschaftlichen Status der begrabenen Frau hin.

Diese Perlen trug die junge Frau entweder als Kette oder an ihrem Gewand. Kenneth Nars

Ihr Holzsarg sei leider bei früheren Bauarbeiten im 20. Jahrhundert beschädigt worden. Deshalb ist ihr Skelett nur noch vom Hals bis zu den Knien erhalten geblieben. Die letzten Reste konnten nun «dank der fachgerechten archäologischen Betreuung der aktuellen Werkleitungsbauten» dokumentiert und geborgen werden.

Das frühmittelalterliche Gräberfeld an der Riehentorstrasse sei bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt, schreibt das Präsidialdepartement. Bei den aktuellen Grabungen kam dieses Jahr bereits ein reich bestücktes Mädchengrab zum Vorschein und auch wertvolle Gebrauchsgegenstände wie Gussformen und Keramikkannen wurden schon entdeckt. Die neuentdeckten Gräber zeigten eine dichtere Belegung des Gräberfeldes als bisher angenommen.