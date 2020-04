Riesenknatsch um Basler Wohnschutz: Hier liegen sich alle Parteien wegen der Mieten in den Haaren

Das Basler Stimmvolk nahm im Juni 2018 die Wohnschutz-Initiative mit knapp 62 Prozent Ja-Stimmen an. Ein Erfolg für den Mieterverband. Bei einem Leerwohnungsbestand von unter 1,5 Prozent soll der Kanton künftig sicherstellen, dass langjährige, ältere Mieter vor Kündigungen und Mietzinserhöhungen geschützt werden. So der Grundgedanke der Initiative.

Am Mittwoch wird der Grosse Rat über mehrere Änderungsanträge beraten, die die vorberatenden Kommissionen eingebracht haben. Der Regierungsrat will 34 Prozent aller Wohnungen schützen, eine Minderheit der Bau- und Raumplanungskommission (BRK) 11 Prozent und eine Minderheit der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) 18 Prozent.

Die Sozialdemokraten bringen sich nun vor der Grossratssitzung in Stellung: «Die Umsetzungsvorlagen der Kommissionsminderheiten sind skandalös. Das entspricht nicht dem Abstimmungsergebnis», sagt SP-Präsident Pascal Pfister. Besonders die Bürgerlichen werden an den Pranger gestellt. «Wird das Gesetz so eingeführt, ist es zwar da, bringt aber nichts», so Pfister. Die Sozialdemokraten würden dies nicht akzeptieren und «nötigenfalls dafür sorgen, dass die Stimmbevölkerung allfällige Fehlentscheide an der Urne korrigieren kann», schreibt die SP in ihrer Mitteilung. Damit kündigt sie ein Referendum oder eine weitere Initiative an.

Wohnschutz spaltet die Basler Politik

SVP-Grossrat Pascal Messerli wehrt sich: Es sei falsch, dass die Bürgerlichen die Initiative nicht umsetzen wollten. «Die Minderheit der BRK hat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, bei dem Einzelfallabwägungen möglich sind», so Messerli. Auch er hält ein Referendum vonseiten der Bürgerlichen für möglich.

Wie sollen die Forderungen der Initiative also ins Wohnraumfördergesetz aufgenommen werden? Dass die Antwort keine einfache ist, zeigen nicht nur die aktuellen, sondern auch die bisherigen Diskussionen. Im

August 2018 – nur wenige Wochen nach der gewonnenen Abstimmung – gelangte der Mieterverband mit einem eigenen Gesetzesentwurf an die Regierung. Diese verhalte sich zu passiv, darum wolle man Druck machen, sagte Beat Leuthardt, Co-Geschäftsführer des Mieterverbands und Basta-Grossrat, damals zur bz.

Mieterverband greift mit zweiter Vorlage an

Ende 2018 präsentierte die Regierung ihren Vorschlag. Die Kritik von Leuthardt folgte prompt: Der Volkswillen werde missachtet, da die Mehrheit der Mieterschaft weiterhin damit rechnen müsste, dass die Miete erhöht werde. Massenkündigungen durch Immobilienspekulanten würden nicht verunmöglicht, obwohl das eine zentrale Forderung der Initiative war.

Ein Jahr nach der Abstimmung lancierte der Mieterverband die «Wohnschutzinitiative II». Diese will einen Sanierungsstopp für Vermieter erreichen, bis die Forderungen der ersten Vorlage gesetzlich verankert sind. Die Regierung will die Initiative für rechtlich unzulässig erklären lassen. Anfang April 2020 veröffentlichten schliesslich die BRK und die WAK jeweils einen Bericht von der Mehrheit und einen von der Minderheit (die bz berichtete). Die Beratungen in den Kommissionen seien von «unüberwindbaren Differenzen» geprägt gewesen.

Nun liegt der Ball beim Grossen Rat, er muss über die Vorschläge beraten. Und schon im Voraus zeigt sich: Die Initiative spaltet die Politik erneut.