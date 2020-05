Risikofreie Heimlieferung dank Helfern

«Unsere Mitarbeitenden sind schnell mal 40 Minuten an einer Telefonbestellung, seit der Heimlieferservice telefonisch möglich ist», erzählt Nicole Kunz, Kommunikationsverantwortliche der Migros Basel. Ende März lancierte der Detailhändler in Zusammenarbeit mit Pro Senectute das Projekt Amigos in der Region Basel.

Der kostenlose Service richtet sich an Menschen aus Risikogruppen, die aus einem Sortiment von 6000 Produkten einkaufen und sich die Waren via Freiwillige nach Hause liefern können. Das Ziel des Angebots ist eine möglichst niederschwellige Nutzung, wie beispielsweise der Kauf auf Rechnung. «So fällt für ältere Menschen eine grosse Hürde weg», weiss Kunz.

Projekte dank professioneller Zusammenarbeit möglich

Ein vergleichbares Projekt kennt man auch bei der Konkurrenz: Coop rief in der Region Basel Mitte April einen Heimlieferservice für Personen über 65 Jahre ins Leben. Die Auslieferung wird dabei von Freiwilligen des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) übernommen. Sowohl Migros als auch Coop greifen damit auf bestehende Netzwerke zurück, die über Erfahrung verfügen im Umgang mit der Zielgruppe betagter Menschen.

«Ebenfalls half unser grosses Know-how in der Vermittlung von Freiwilligeneinsätzen», ist sich Corinne Sieber vom SRK Baselland sicher. Ihr eigener Schwerpunkt liegt auf einem SRK-internen Besorgungsdienst. Für den Coop-Heimlieferservice stellt hauptsächlich das SRK Basel-Stadt Freiwillige. «Zwischen 30 und 40 Helfer sind ein- bis zweimal wöchentlich auf Einkaufstour», erklärt die Verantwortliche Imma Mäder.

Während Coop seinen Kunden 100 Produkte in einem Umkreis von 15 Kilometern um die Filiale Gundeldingen ausliefert, hat Migros bereits eine Woche nach Projektbeginn die Region Basel flächendeckend bedient. «Dass wir rund 80 Bestellungen pro Tag bearbeiten können, haben wir den vielen Freiwilligen zu verdanken», freut sich Kunz und fügt an, dass die Solidarität in Basel riesig sei.

Kein Vergleich zu LeShop und coop@home

Die beiden Angebote verstehen sich nicht als Alternative zu den etablierten Onlineshops, sondern als Möglichkeit, Risikopatienten weiterhin Einkäufe zu ermöglichen. Die Probleme, mit denen man beim Onlineshopping beider Detailhändler kämpft, scheinen bei den vorliegenden Projekten gänzlich unbekannt.

Sowohl Nicole Kunz als auch Marilena Baiatu, die Mediensprecherin von Coop Basel, betonen, man habe weder technische Probleme noch lange Wartezeiten zu befürchten. Wie es nach der Lockerung weitergehen wird, ist noch unklar. Doch: «Die Dauer des Angebots ist natürlich auch abhängig von der Nachfrage», so Baiatu.