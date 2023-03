Riviera Strandfeeling oder Biodiversität: Streit um die Umgestaltung des Basler Rheinufers Politikerinnen und Politiker von links bis rechts kritisieren die geplante Umgestaltung des Rheinufers und fordern mehr Sitzmöglichkeiten am Rheinbord.

Visualisierung Rheinufer aus dem Projekt «rhein sehen», das 2010 auserkoren wurde. Bild: zvg

«Was wir wollten» und «was wir bekommen» sind die beiden Bilder beschriftet, die derzeit in den sozialen Netzwerken kursierten. Gemeint sind zwei Visualisierungen der geplanten Umgestaltung des Rheinbords zwischen Wettstein- und Mittleren Brücke (oben und unten). Der erste Vorschlag stammt aus einem Wettbewerb des Kantons vor zwölf Jahren. Den zweiten präsentierte das Bau- und Verkehrsdepartement vor zwei Wochen.

So sieht der neue Vorschlag für das Rheinbord aus. Bild: zvg

Tatsächlich präsentiert sich der neue Vorschlag gegenüber der Vision von 2010 deutlich unspekatulärer. Das damalige Siegerprojekt «rhein sehen» punktete unter anderem mit einem Sprungbrett für Rheinschwimmerin und -schwimmer.

Rheinaufwärts war 2010 ein Sprungbrett für Rheinschwimmer angedacht. Bild: zvg

Dafür würde nun ein «Naturvernetzungskorridor für verschiedene Tier und Pflanzenarten entstehen», wirbt das Bau- und Verkehrsdepartement für den neuen Vorschlag. Auch werde die Anwohnerschaft des Oberen Rheinwegs besser von Lärm abgeschirmt. Diese üben regelmässig Kritik an der «Partymeile» entlang des Rheins.

Wegzug des Floss befürchtet

Nun werden auch in der Politik Stimmen laut, die fordern, das neue Projekt zu überarbeiten. Mitte-Grossrätin Andrea Strahm hat einen Vorstoss für mehr Sitzgelegenheiten an der «Riviera» eingereicht, unterschrieben von Parlamentarierinnen und Parlamentariern von links bis rechts.

So kritisiert Strahm, dass im Gegensatz zum Projekt von 2010, welches durchgehende Sitzreihen vom Oberen Rheinweg bis ans Wasser vorsah, neu der obere Böschungsteil ohne Sitzreihe geplant ist. Diese sind vor allem direkt am Rhein geplant. «Wir verstehen nicht, wie es möglich ist, angesichts der Beliebtheit dieses Abschnittes eine derart rudimentäre Ausgestaltung an Sitzgelegenheiten zu planen», schreibt Strahm, etwa mit Blick auf das beliebte Floss-Festival. Sie befürchtet gar, dass Basel mit den aktuellen Plänen riskiert, das Floss zu verlieren.

Tatsächlich schimpft Floss-Veranstalter Tino Krattiger auf Facebook über die neuen Pläne: «Das einst hervorragende Projekt wurde fast gänzlich kastriert. Es ist ein Trauerspiel.»