Roche-Hauptsitz Ein verbogenes Regenrohr für den Campus Kleinbasel: Roche’s jüngstes Gross-Kunstwerk steht Beim Roche-Hauptsitz in der Grenzacherstrasse steht nun eine 18 Meter hohes weisses Rohr namens «Up #7». Zusammen mit dem «Grossen Roten Stengel» hat es damit neu an beiden Eingängen zum Firmengelände je eine grosse Metallskulptur.

18 Meter hoch und mit «offensichtlich unsinniger Form»: Die neue Metallskulptur neben alten Roche-Hochhaus. Bild: Kenneth Nars

Der Roche-Campus im Kleinbasel besitzt nun an beiden Enden ein Riesen-Kunstwerk. Im Verlauf des Dienstags wurde «Up #7» aufgerichtet. Am frühen Nachmittag wurde die weiss lackierte Chromstahlskulptur, die in der Mittelinsel der Grenzacherstrasse steht, noch von einem Bagger gestützt. Später stand das 18 Meter hohe und vier Tonnen schwere Kunstwerk frei. Die Form ist ungewöhnlich. Das Rohr vollzieht ungefähr auf halber Höhe eine Schlaufe.

«Up #7» ist der jüngere Bruder des ebenfalls 18 Meter hohen «Grossen Roten Stengels». Der gekrümmte rote Rohrbogen stammt von Bernhard Luginbühl und steht rund 200 Meter weiter östlich, beim Personalhaus von Hoffmann-La Roche, das zwischen 1969 bis 1971 errichtet wurde.

Entworfen wurde «Up #7» vom Künstlerpaar Sabina Lang und Daniel Baumann aus Burgdorf. Im technischen Bericht, der dem Baugesuch beigelegt ist, heisst es, das Kunstwerk füge sich «in die vertikale Landschaft des Roche-Geländes ein». Laut Projektbeschrieb besitzt das Rohr eine «offensichtlich unsinnige Form». Es solle auf Elemente des industriellen Anlagenbaus anspielen, also etwa auf Hochkamine und Pipelines. Trotz seiner stolzen Höhe geht «Up #7» an seinem neuen Standort fast ein wenig unter. Es steht zwischen dem alten Roche-Hochhaus, dem Bau 52, und dem neuen, fast doppelt so hohen Bau 70.

100 neue Bäume entlang der Grenzacherstrasse

Das Luginbühl-Rohr beim Personalhaus. Bild: Kenneth Nars

Bei der Installation kam es zu keinen Problemen. Roche teilt auf Anfrage mit, die Zusammenarbeit mit dem Künstlerpaar sei sehr gut verlaufen.

Roche nutzte die Gelegenheit, die Skulptur im Rahmen der Aufwertung der Grenzacherstrasse aufzustellen. Diese Arbeiten sind teilweise noch im Gang. Während der Sommerferien war die Strasse für den Verkehr gesperrt. In dieser Zeit liess der Kanton die Fahrbahn erneuern. Derzeit sind Baumpflanzungen im Gang. Die Stadtgärtnerei hat die Neupflanzung von rund 100 Bäumen angekündigt.

Schon zuvor war entlang der Grenzacherstrasse der Strassenraum so umgestaltet worden, dass Fussgänger und Velofahrerinnen mehr Platz erhalten. Ebenso wurden neue Mittelinseln eingerichtet; der Zaun, der das Roche-Areal umgibt, leicht zurückversetzt.

Die Arbeiten rund um das Roche-Areal dauern seit März 2021. Auch im Geviert Wettsteinallee, Peter Rot-Strasse, Grenzacherstrasse und Schwarzwaldstrasse werden Beläge erneuert. Die Wettsteinallee erhält eine Fernwärmeleitung. Laut dem Basler Bau- und Verkehrsdepartement erfolgen die Massnahmen explizit auch im Kontext mit den Milliardeninvestitionen, welche Roche in das Areal im Kleinbasel tätigt.

Arbeiten im Quartier Erst 2024 beendet

Roche bekenne sich, heisst es in einer Information des Tiefbauamts an die Anwohnerschaft, klar zu seinen Basler Wurzeln. Es investiere in ein hochmodernes Forschungszentrum sowie neue Büro- und Servicegebäude. Mit der Erneuerung des Firmenareals wolle das unternehmen aber auch «mit mehr Platz für Grünflächen und Begegnungszonen einen Beitrag an eine hochwertige Umgebung für das Quartier leisten.»

Laut dem Terminplan des Tiefbauamts sind die Arbeiten in der Grenzacherstrasse Anfangs 2024 beendet. In der Wettsteinallee dauern die Arbeiten bis in den Herbst.