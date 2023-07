Rock und Pop An «glorreiche Zeiten» anknüpfen: In Basel sollen wieder grosse Stadionkonzerte stattfinden In Basel werden kaum mehr grosse Open Airs mit den ganz grossen Stars aus Rock und Pop durchgeführt. GLP-Grossrat Johannes Sieber findet das schade. Er fordert von der Basler Regierung ein Konzept für Grossveranstaltungen.

Im alten Joggeli wurden Jahr für Jahr mehrere Open Airs durchgeführt, im Bild vor dem Konzert von Metallica am 20. Juni 1993. Bild: Michael Kupferschmidt/Keystone

Die Rolling Stones, Tina Turner, Pink Floyd, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Metallica: Die ganz Grossen im Rock und Pop haben schon in Basel gespielt. Doch das ist in den meisten Fällen lange her: Die Stadt erlebte in den 1980er- und 1990er-Jahren im alten St. Jakobstadion eine Blüte mit grossen Open Airs vor jeweils Zehntausenden Fans. Mit dem Neubau des Fussballstadions, der seither St.-Jakob-Park heisst, wurden die Konzerte weniger, seit Jahren gibt es in Basel keine solchen Grossveranstaltungen mehr. Dies aus verschiedenen Gründen.

Regierung soll einen Vergleich mit anderen Städten anstellen

GLP-Grossrat Johannes Sieber findet das schade. In einem neuen Vorstoss im Parlament fragt er die Regierung, was sie zu unternehmen gedenke, damit Grossveranstaltungen in Kultur und Unterhaltung in Basel wieder stattfinden könnten. Schliesslich hätten diese Konzerte in der Vergangenheit in den Sommermonaten Tausende Menschen von weit ausserhalb der Stadt- und Landesgrenzen nach Basel gelockt.

«Hat der Regierungsrat ein Konzept, wie an die glorreichen Zeiten der Open Airs im Joggeli angeknüpft werden kann?», fragt Sieber. Solle die Regierung dies gar nicht zum Ziel haben, möchte der Grünliberale wissen, weshalb so ist. Schliesslich fragt er auch nach, wie die von Behörden auferlegten Kosten wie etwa für die Sicherheit in Basel im Vergleich zu anderen Städten, wo häufiger solche Konzerte stattfinden, gehandhabt werden.