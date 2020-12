Roger Schweizer und Hans Spinnler über ein unerwartet spezielles Jubiläumsjahr: «Wer kann schon das 100-Jährige feiern?»

Roger Schweizer: Ich darf eigentlich gar nicht sagen, was wir alles geplant haben, da wir ja alle Events nachholen möchten. Es wird verschiedene, spezielle Anlässe rund um das Thema Zeit geben – bei uns im Geschäft, aber auch in der Stadt. Unser «Zythuus am Spalenberg» wird auch Teil des Ganzen sein. Wir planen die Events für dann, wenn sie wieder möglich sein werden, wann das sein wird, werden wir sehen.

Rückblickend auf dieses Jahr 2020 – hat sich die Bedeutung der Zeit verändert?

Schweizer: Ja, dieses Jahr wird mir sehr stark in Erinnerung bleiben und auch auf eine Art und Weise ein historisches Jahr bleiben. Einerseits konnten wir all das, was wir für unser Jubiläum geplant haben, nicht durchführen und andererseits fiel auf einmal all das, was uns lieb und teuer ist, weg. Plötzlich wurde einem bewusst, wie viel Zeit man eigentlich hat, obwohl man immer gedacht hat, man habe keine Zeit. Ich stelle mir die Zeit immer vor, wie einen grossen Fluss mit viel Wasser. Manchmal regnet es stark und es fliesst mehr Wasser und manchmal ist es trockener. Den Fluss der Zeit nehmen wir alle so subjektiv wahr. 2020 war auf einmal ganz viel Zeit da…