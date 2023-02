Rückblick Bestes Besucherergebnis seit 2017: Das Kunstmuseum Basel empfing letztes Jahr rund 307'800 Besuchende Sowohl die Ausstellung «Picasso-El Greco», als auch das Format des Gegenwartsmuseums «Fun Feminism» oder der Schwerpunkt mit Sammlung aus Kiew «Born in Ukraine» waren gut besucht.

Das Basler Kunstmuseum darf auf ein erfolgreiches 2022 zurückblicken: rund 307`800 Besuchende und 1012 Schulklassen pilgerten durch die Ausstellungsräume. Die hohe Besucherfrequenz habe sich wiederum im Umsatz des Museumsshops niedergeschlagen:

Der machte 2022 einen Umsatz wie nie zuvor, teilt die Kommunikationsverantwortliche Karen N. Gerig in ihrer Medienmitteilung mit. «Publikumstreiber waren hauptsächlich die international wahrgenommenen Sonderausstellungen», meint Gerig.

Spitzenreiter ist die Auseinandersetzung mit Werken von «Pablo Picasso und El Greco» – rund 95`800 Besuchende pilgerten zur Gegenüberstellung der beiden Meister.

Auch die Sonderausstellung «Zerrissene Moderne», die bis in den Februar 2023 lief und sich mit der Ankaufsgeschichte des Hauses auseinandersetzt, sei gut besucht gewesen. Für internationale Aufmerksamkeit habe «Born in Ukraine» gesorgt – das noch bis im Juli 2023 einen Einblick in Werke der Kyjiwer Gemäldegalerie bietet.

Zudem fanden über 832 Führungen, Workshops und Veranstaltungen statt. Sowohl die Lichtinstallationen von Jenny Holzer, die Teilnahme an der Museumsnacht und den Kunsttagen Basel als auch die Mittwochabende mit Live-Konzerten seien ein Erfolg gewesen. Ebenso die Zusammenarbeit mit dem Theater Basel, die sich in der Ballett-Performance «Hidden Matter» manifestierte.

Auch viral habe sich das Kunstmuseum noch mehr etablieren können: Auf die Website werde vermehrt zugegriffen und die Followerzahlen hätten sich gegenüber den Vorjahren merklich gesteigert.