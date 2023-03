Rückblick Die schönsten Bilder der Basler Fasnacht 2023 Vom 27. Februar bis am 1. März wurden in Basel die «drey scheenschte Dääg» zelebriert. Dieses Jahr stand wieder das volle Programm Fasnacht, inklusive Cortège an. Unsere Fotografen waren mit dabei und haben die Fasnacht in all ihren Facetten eingefangen.

Der Fasnachtsmontag

Trotz bitterer Kälte strömten am Montag Zehntausende an die erste richtige Fasnacht seit der Coronapause. Die Stimmung am Cortège war, trotz der viel thematisierten Weltlage und kühlen Temperaturen, ausgezeichnet.

Impressionen vom Morgenstreich. Bild: Roland Schmid

Der Fasnachtsdienstag

Am Fasnachtsdienstag treiben die Binggis in der Innenstadt ihr Unwesen. Doch sie stopfen nicht nur Erwachsene mit Räppli. An Kinder werden noch so gerne Dääfeli und Kuscheltiere verteilt.

Impressionen von der Kinderfasnacht. Bild: Kenneth Nars

Der Fasnachtsmittwoch

Der Cortège am Mittwochnachmittag zog erneut viele Menschen in die Stadt. So richtig Stimmung kam jedoch nicht mehr auf. Zumindest nicht auf der windigen Wettsteinbrücke.