Rückschritt Zu teuer: Doch kein Dorfladen mit Bistro und Postfiliale für Bettingen Noch im August letzten Jahres sah es gut aus für den Bettinger Dorfladen. Ein Lebensmittelladen, Bistro und eine Postfiliale wollte das Bürgerspital Basel aufmachen. Nun zeigt sich: Das alles kostet zu viel.

Bettingen muss doch noch länger auf seinen Dorladen warten. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Das Bürgerspital Basel (BSB) stellte seine Pläne als zukünftiger Betreiber des Bettinger Dorfladens im vergangenen August vor: Mithilfe eines Kredites wollte das BSB den bestehenden Laden umbauen und dreifach nutzen. Nicht nur Lebensmittel sollten den Dorfbewohnenden geboten werden, sondern auch ein Bistro und eine Postfiliale.

Nun hätten sich jedoch «nach Beratungen mit dem Lieferanten Volg neue Erkenntnisse» ergeben, schreiben das BSB und die Gemeinde Bettingen in einer gemeinsamen Mitteilung. Konkret: Es würde zu teuer. Bereits Anfang 2023 habe sich abgezeichnet, dass der bewilligte Kredit knapp nicht reichen würde.

Das BSB überarbeitet also seinen Finanzplan, als klar wurde, dass das ursprüngliche Konzept des modernen Lebensmittelladens mit allem, was täglich gebraucht wird, inklusive Frisch- und Tiefkühlware zu viel kosten würde. Anpassungen in der Grösse der Laden- und Bistrofläche, bei der Kühlkette und bei den Öffnungszeiten bedeuteten Mehrkosten, unter anderem, weil mehr Personal nötig würde. Auch plante das BSB sechs angepasste Arbeitsplätze im Dorfladen.

Zu grosse Verluste

Das Ergebnis der Neubewertung ergab, dass es in den ersten Jahren zu grossen Verlusten käme. Die Gemeinde und das BSB ziehen deswegen die Reissleine, was «Raum für einen Neuanfang mit besseren Bedingungen» schaffe, wie sich Beat Ammann, Direktor des BSB in der Mitteilung zitieren lässt.

Der Bettinger Gemeindepräsident Nikolai Iwangoff ergänzt: «Es ist jetzt notwendig und der richtige Zeitpunkt, das Projekt Dorfladen mit Bistro und Postagentur neu auszurichten.»