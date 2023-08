Rücktritt Abgang an der Spitze des Verwaltungsrats der BVB: Yvonne Hunkeler tritt zurück Die Verwaltungsratspräsidentin der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), Yvonne Hunkeler, legt ihr Amt per Ende Jahr nieder. Laut BVB erfolgt der Schritt aus gesundheitlichen Gründen. Neuer VR-Präsident wird Hunkelers Vize, Thomas Schneider.

Yvonne Hunkeler, hier an einer Medienkonferenz der BVB im Jahr 2019, tritt als Präsidentin der BVB zurück. Bild: Kenneth Nars

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) erhalten einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Der bisherige Vizepräsident, Thomas Schneider, übernimmt das Amt Anfang 2024. Die bisherige Stelleninhaberin, Yvonne Hunkeler, tritt per Ende Jahr zurück. Wie die BVB am Mittwoch mitteilten, erfolgt der Schritt aus eigenem Wunsch und aus gesundheitlichen Gründen.

«Mittelfristig wird es meine gesundheitliche Situation leider nicht mehr zulassen, den BVB als Verwaltungsratspräsidentin mit hundertprozentigem Einsatz zu dienen», wird Hunkeler in der Mitteilung zitiert. «Mein Verantwortungsbewusstsein hat mich deshalb zur Entscheidung geführt, von meinem Posten zurückzutreten. Ich verlasse die BVB sehr ungern, aber mit einem guten Gefühl und mit Stolz».

Regierungsrat äussert sein Bedauern

Yvonne Hunkeler trat ihr Amt per 1. Januar 2018 an. «Mit ihr übernahm eine ausgewiesene Fachfrau in Verkehrsfragen die Position als erste Verwaltungsratspräsidentin in der BVB-Geschichte», schreiben die BVB über die Betriebsökonomin mit Jahrgang 1967. «Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung gelang es Yvonne Hunkeler, Stabilität und Kontinuität ins Unternehmen zu bringen und die BVB strategisch erfolgreich weiterzuentwickeln.»

Der Basler Regierungsrat bedauere den Rücktritt von Yvonne Hunkeler, könne die Beweggründe jedoch gut nachvollziehen, heisst es in der Mitteilung weiter. Er danke ihr für ihren geleisteten Einsatz und wünsche ihr für ihre persönliche Zukunft alles Gute und vor allem viel Gesundheit. Die Innerschweizerin präsidierte zwischen 2012 bis 2020 unter anderem die Verkehrsbetriebe Luzern AG.

Thomas Schneider. Bild: zvg

Hunkelers Nachfolger, Thomas Schneider, gehört dem BVB-VR seit dem 1. Januar 2022 an. Der Wirtschaftsprüfer mit Jahrgang 1964 lebt in Basel und ist Bankratspräsident der Basellandschaftlichen Kantonalbank.

Um den Verwaltungsrat wieder zu komplettieren, wird der durch Hunkelers Rücktritt frei werdende Sitz öffentlich ausgeschrieben. Die laufende Amtsperiode des Verwaltungsrats dauert noch bis Ende 2025.