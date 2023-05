Rücktritt Nach sechs Jahren ist Schluss: Basler Grossrat Jeremy Stephenson tritt zurück Jeremy Stephenson verlässt per Ende Juni den Grossen Rat. Der LDP-Parlamentarier räumt seinen Platz und die Bau- und Raumplanungskommission erhält deshalb ein neues Präsidium.

Tritt per Ende Juni vom Grossen Rat zurück: Jeremy Stephenson. Bild: LDP Basel-Stadt

Wie die Regierung am Mittwoch bekannt gab, tritt der LDP-Grossrat Jeremy Stephenson per Ende Juni 2023 aus dem Grossen Rat. Der 71-Jährige aus dem Wahlkreis Grossbasel West sitzt bereits seit über sechs Jahren im Basler Parlament. Er ist in der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission tätig und ist seit seinem Amtsantritt Präsident der Bau- und Raumplanungskommission.

Während seiner Zeit als Grossrat reichte er 13 Vorstösse ein. Dabei setzte sich der ehemalige Präsident des Strafgerichts vermehrt für Anliegen von Anwältinnen und Anwälten ein. In seinen Vorstössen wollte er etwa die freiwillige Klimaabgabe auf Flugtickets fördern, die Haltstelle Klybeck im Rahmen der neuen S-Bahn-Verbindung nicht vergessen lassen oder dass die Honorarordnung für die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Basel-Stadt ergänzt werden.

Mit dem Rücktritt von Stephenson muss zudem ein neues Präsidium für Bau- und Raumplanungskommission gewählt werden. Seine Nachfolge wird deshalb bereits wenige Tage vor seinem Rücktritt, am 28. Juni, gewählt.