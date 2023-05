Rücktritt «Wir müssen unsere direkte Demokratie wertschätzen»: SP-Grossrätin Toya Krummenacher tritt zurück Toya Krummenacher verlässt nach zehn Jahren den Grossen Rat. Die SP-Parlamentarierin will ihren Platz für Neue und Junge räumen. Die Nachfolge ist bereits bekannt.

In zehn Jahren kann viel passieren. 53 politische Vorstösse zum Beispiel. Diese reichte die SP-Grossrätin Toya Krummenacher während ihrer Zeit im Basler Parlament ein. Nun verlässt sie die politischen Bühne und tritt per 12. Mai zurück.

Toya Krummenacher war während zehn Jahren im Grossen Rat. Bild: zvg

Während ihrer Zeit als Grossrätin forderte sie unter anderem einen Mindestlohn in Basel, zugängliches Internet in der ganzen Stadt oder wollte die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) in die kantonale Verwaltung wiedereingliedern. Krummenacher setzte sich in der Wirtschafts- und Sozialpolitik oder auch bei Gleichstellungsfragen ein.

Sie war in der Geschäftsprüfungskommission, in der Wirtschafts- und Abgabekommission sowie letztlich in der Petitionskommission tätig. Mit ihrem Rücktritt zieht die 41-Jährige einen Schlussstrich beim Basler Parlament.

Fehlende Freizeit als einer der Rücktrittsgründe

Ein Rücktritt komme selten von heute auf morgen, sagt Krummenacher und fügt hinzu: «Es ist irgendwann Zeit, dass andere allenfalls jüngere, die noch mehr Energie haben, meinen Platz bekommen.» Neben dem Blick auf die Zukunft hatte die Grossrätin in den letzten Jahren immer weniger Freizeit. Denn neben ihrer Arbeit als Gewerkschaftssekretärin bei der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes (VPOD), begann sie vor zwei Jahren ein berufsbegleitendes Studium.

Von ihrer Zeit als Parlamentarierin nehme sie viele Eindrücke und Learnings mit. «Wir müssen unsere direkte Demokratie wertschätzen», sagt sie. Um tragbare Lösungen zu finden, brauche es gegenseitigen Respekt über die Parteigrenze hinweg. Die Nachfolge für Krummenacher ist bekannt. Die 33-Jährige Leoni Bolz (Juso) rückt auf den Platz nach.