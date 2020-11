Rückvergütung der Kita-Kosten in Basel bei Quarantäne-Ausfällen

In mehreren Fällen hätten Behörden wegen Corona-Fällen in Kindertagesstätten und entsprechenden Betreuungseinrichtungen Quarantänemassnahmen verfügen müssen, heisst es in der Mitteilung des Regierungsrats vom Dienstag. Entsprechend ist es zu Ausfalltagen gekommen.

In diesen Fällen sollen Erziehungsberechtigte ein Gesuch auf Rückerstattung oder einen Erlass der Kosten stellen können. Voraussetzung sei aber, dass die Quarantänemassnahmen wegen eines Corona-Falls verfügt worden seien, dessen Ursprung in der jeweiligen Einrichtung gelegen habe.