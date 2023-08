Rutschmadame Aaaah jää! Si! Si wääl y glaub Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Diese Woche: die bevorstehenden Wahlplakate. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Gehören zum Wahlkampf fix dazu: die Wahlplakate der Kandidatinnen und Kandidaten. Bild: Georgios Kefalas

Das Schönste an der Sommerpause ist ja, dass einen nicht so viele Menschen angaffen. In manchen Ecken der Stadt ist man gar allein auf der Welt. Aber Obacht! Bald gaffen sie wieder von den Wänden, die Köpfe jener Leute, die sich für prädestiniert halten, in unserem Namen durchs Bundeshaus zu wandeln. In Blau oder Grau werden sie von den Plakaten grinsen mit funkelnden Zähnen, eine Hand in der Hosentasche oder an der Hüfte, die andere am Kinn oder an der Brille. Das Ganze garniert mit Sätzen, die so absehbar sind wie der Ablauf der Fasnacht. Mit dem Unterschied, dass die Fasnacht stets überrascht und meist begeistert.

Begeisterung bei Wahlplakaten? Fehlanzeige! Auch ohne Wahlslogans wissen wir, wofür die Möchtegern-Politiker und die Politikerinnen, die nochmals möchten, stehen. Die Linken fordern für alle viel und für wenige nichts, da nur alle alles haben sollen und wenige gar nicht existieren dürften, wobei das nicht ganz stimmt, es ist auf eine äusserst gerechte Art halt kompliziert bei den Sozis. Die Rechten sind aus tiefster Überzeugung gegen alles und würden inzwischen sogar sich selbst ausschaffen – so grinsen sie auch von den Wänden oder überlassen das einem Schaf.

Die Mittleren müssen sich einen Kompromiss einfallen lassen, seit sie Gott nicht mehr für sich sprechen lassen. Und solange uns die Wissenschaft den Beweis schuldig bleibt, dass der Mensch zu doof und egoistisch ist, selbst Verantwortung zu übernehmen, ohne dass gleich die Welt einstürzt, steht den Liberalen der Sinn weiterhin nach Eigenverantwortung. Die Grünen verzichten wegen des Klimas auf Plakate und beelenden uns stattdessen mit Velodemos. Welchen Spagat die Grünliberalen, die Fleischvegetarier unter den Parteien, aushecken, ist schwer vorauszusehen – genauso wie die Frage, ob sie sich bei dieser Akrobatik diesmal das Genick brechen.

Vielleicht dürfen wir uns aber wider Erwarten auch auf bunt kostümierte Menschen mit überraschenden Sujets freuen. Solche Plakate würden wir gern angaffen und sagen: «Aaaah jää! Si! Si wääl y glaub.» Und wenn alle, die dagegen sind, Verantwortung übernehmen für jene, die die Lösung in der Ausschaffung aller Schafe sehen, könnten wir Gott für einmal danken.