Rutschmadame Alti Dantä Empfängnis Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Warum wir mehr Feiertage brauchen. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Zum Glück gibt’s noch ein paar Feiertage – wie etwa den Muttertag. Bild: Keystone

Welcher Schwachkopf hat eigentlich den Dreitäger erfunden? Drei Tage Fasnacht, Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Bereits nach dem ersten Festtag sind wir erschlagen und wollen unsere Ruhe. Aber nein, wir müssen weitermachen. Drei Tage im kollektiven Rausch – und dann: die grosse Depression. Schaut nur auf den Kalender: Bis zum nächsten Party-Highlight dauert es fünf Wochen! Würden wir uns zu allem Elend auch noch an die Fastenzeit halten, wären diese Wochen nicht nur himmeltraurig, sondern auch eine Höllenqual.

Und statt sich danach langsam zurück ins Leben kämpfen zu dürfen, müssen wir gleich wieder Vollgas geben. Eier färben, Fladen backen, Näschtli verstecken und sich fragen: Was war schon wieder an Ostern? Wann nagelten sie ihn ans Kreuz? Herrlig, die Tulpen blühen immer früher, der Klimawandel, furchtbar, aber auch schön, wisst Ihr noch, früher mussten wir drin Eier tütschen, heute können wir den Garten geniessen, ist auch das Mindeste in dieser elenden Welt, übrigens, was machen wir an Pfingsten? Vor allem: Was tun wir bis dahin?

Zum Glück haben uns die Sozis den 1. Mai beschert und die Amis den Muttertag. Eintägige Stimmungsaufheller im Frühsommer. Schlimm genug, dass wir in Basel sonst nur Dreitäger feiern dürfen. Da haben es die Urner und Schwyzer besser. Die bekommen frei Haus katholische Partyzückerchen für zwischendurch. Im Juni, einem Monat, der uns Protestanten links liegen lässt, frönt der Leichnam; und mitten im August, wenn unser nationaler Kater längst geheilt ist, fährt Mariä mit «ä» zum Himmel. Höchste Zeit, dass auch wir Feuerwerke fürs Gemüt einführen. Eintäger gegen die Verslumung unserer Seelen.

Doch wie gehen wir vor? Das Münster zur katholischen Kulisse zu erklären käme selbst bei eingefleischten Atheisten schlecht an. Wir brauchen eine eigene Religion! Eine, die es uns erlaubt, die tristen Monate mit Eintägern aufzupeppen. Was läge näher, als die drey scheenschte um ein paar weitere Dääg zu erweitern? Der keusche Harlekin würde gut in den Juli passen, Alti Dantä Empfängnis wäre der perfekte November-Auflockerer. Und warum wir da längst nicht selbst draufgekommen sind, weiss Gott allein. Schliesslich gibt es in Basel nur eine wahre Religion – und erst noch eine, die die Massen anzieht. Also: Vorwärts, Marsch!