Rutschmadame Die Affen brechen ihr Schweigen Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Der Kampf um die Freiheit. Martina Rutschmann

Schimpansen haben ein beeindruckendes Sozialleben. Zoo Basel

Mein Name ist Emma. Ich bin eine Schimpansin und lebe auf einem Basler Baum. Meine Adresse verrate ich nicht, weil die Klima-Regierung sonst meine Wohnung abholzt, um bezahlbare Menschentürme hinzupflanzen. Der Primat*innen-Verein beider Basel hat mich zur Sprecherin getrommelt, da ich besonders schlau bin. Wobei alle Menschenaffen schlau sind. Und sozial.

Eigenschaften, die Euch Menschen abhandengekommen sind. Aber lasst mich erklären, weshalb ich mich heute an Euch wende: Vor 50 Tagen habt Ihr Nein zu Grundrechten für Primaten gesagt. Ich weiss, Ihr Menschen wartet 100 Tage nach einem Ereignis, bis Ihr Euch mit Worthülsen an das Volk wendet. Unsere Lebenserwartung ist halb so hoch wie Eure, wir haben keine Zeit für langes Schweigen. Also zur Sache: Ihr denkt, wir seien traurig, dass wir nach wie vor Würmern gleichgestellt sind. Nein, wir sind erleichtert!

Das «Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit» hätte bedeutet, dass wir uns Eure Kultur hätten aneignen müssen. Ein No-Go, wie wir seit den Rastas einer Blondine wissen! Grundrechte wären schwer mit unserer Intelligenz vereinbar gewesen. Ihr hättet uns auf den geistigen Stand von Euch Menschen degradieren müssen, damit wir unsere Rechte hätten wahrnehmen können, wie Ihr es tut – nämlich gar nicht. Für diese Degradierung hättet Ihr in unserem Hirn herumfummeln müssen, was aber nicht mehr erlaubt gewesen wäre. Wir hätten bei vollem Bewusstsein Eure Kultur annehmen und mit Füssen treten müssen.

Wie hätten sich unsere Artgenossen im Busch geschämt! Sie hätten zusehen müssen, wie sich Affen in Basel Menschen angleichen, die über eine Ohrfeige in den USA debattieren, während in Europa ein ganzes Volk körperlich und geistig versehrt wird. Sie hätten gesehen, wie uns Affen das Menschenrecht auf ein E-Bike gewährt wird, mit dem wir betrunken auf den Pelz geflogen wären.

Der Alkohol hätte uns wenigstens das Bewusstsein dafür geraubt, vom Regen in die Traufe gekommen zu sein, wobei auf jeden Suff eine Ernüchterung folgt. So stellen wir 50 Tage nach dem Nein zu Grundrechten für Primaten nüchtern fest: Wir wollen Eure Gesetze nicht! Wir bieten Euch aber an, Euch unser Sozialverhalten anzueignen. Solange ihr keine Dreadlocks trägt oder gar eine Affenlarve, gibt es auch keine Ohrfeige.