Rutschmadame Ehrenrettung für die Bebbi-Seele Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Diese Woche: Alles geht den Bach runter. Martina Rutschmann

Vom Hotel Basel musste die Baslerinnen und Basler diese Woche Abschied nehmen. Bild: Kenneth Nars

Es ist zum Heulen! Nach dem «Küchlin» machte diese Woche das Hotel Basel dicht. Wenn das so weitergeht, taufen sie unsere Stadt bald in Rheinknieprothese um. Diesen Basel-Vernichtern ist nichts heilig! Auch unsere geliebten Schnäppchen-Paradiese haben sie uns genommen. EPA, ABM, Rheinbrücke. Das waren noch heimelige Orte! Und jetzt? Nur noch Schrott überall. Apropos Shopping: Der neue Globus wird ohne die Arkaden nicht mehr unser Globus sein. Diese Open-Air-Katakomben, die wir durchqueren mussten, bevor wir uns mit Kopfsalat und Käse finanziell ruinierten – sie waren der Alltags-Thrill für die geschundene Bebbi-Seele.

Auch das Weltstädtische haben sie zerstört. Wie viel Glamour umwehte uns, als Thomi Gottschalk noch in der «Joggeli»-Halle um die Wette schäkerte. Internationale Eleganz brachte auch die Schmuckmesse, die das ebenfalls sterbende «Merian» von einer Vogel-Gryff-Hochburg in einen Palast für Schöne und Reiche verwandelte. Erinnert ihr euch an die Birsig-Parkplatz-Drehscheibe? Ein kleiner Wender mit der flotten Karre, um dann doch lieber direkt vor dem «Atlantis» bei Alligator Hector zu parkieren. Schön war auch die Zeit, als uns das «Cindy’s Diner» mit seinen einfachen Burgern über traurige Filme hinwegtröstete. Inzwischen verspeisen wir 30-Franken-Burger in ehemaligen Kinos mit Messer und Gabel. Und um all den Frust weg zu telefonieren suchen wir vergebens die «Barfi»-Telefonkabinen auf. Alles geht den Bach runter! Damit ist Schluss! Denn «wir» und «sie», das sind dieselben.

Diese Erkenntnis mag ein Schock sein, sie bedeutet aber auch: Wir haben es selbst in der Hand, die Dinge zurechtzurücken. Lassen wir den ABM im Hotel Basel aufleben und die EPA im «Merian». Den Birsig öffnen wir für eine Stadt-Alligatorin namens Cindy. Gottschalk moderiert seine allerletzte Show im «Küchlin». Die Saalwette entscheidet, ob Basel umgetauft wird – und sich mit einem unbaslerischen Namen die Chance auf einen Bundesrat erhöht. Sollten alle Pläne scheitern, könnten wir diese, nach einem «Gryffemärschli» über die Rheinbrücke und einer Rede von Beat Jans, in den Globus-Katakomben begraben. Vielleicht wird der Bebbi dann endlich auch als Ehrespalebärglemer vor dem Hotel Basel verewigt.