Rutschmadame Eure Empörung langweilt uns! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Martina Rutschmann

Eine Süssigkeit, die für viel Empörung sorgte und sorgt. Roland Schmid

Seit dem «Mohrenkopf» ist viel passiert. Gendersternchen sorgen regelmässig für Bluthochdruck und führen möglicherweise dazu, dass die UBS bald ihre Macht abtreten muss – sofern der Boykottaufruf der Jungen SVP Früchte trägt. Denn wie, um alles in der Welt, kann es sein, dass ein furchtloses Unternehmen auch Minderheiten eine Chance geben will? Was früher vom undifferenziert verhassten «alten weissen Mann» als «heisse Schabe» bezeichnet wurde, nennt sich heute «geile Puffmama» und heisst nicht mehr Vreni, sondern Layla. Im Gegensatz zu Vreni, die den einen oder anderen Klaps auf den Arsch dulden musste, steht Layla auf dem Index und beschäftigt nicht nur den Stammtisch, sondern auch das Feuilleton. Genauso wie falsche Frisuren auf falschen Köpfen. Wenn es so weitergeht, gilt bei uns bald eine Bürst- und Kämmpflicht – oder aber die SVP trägt unisono Rastas.

In unserer Gesellschaft ist ein Empörungskampf im Gange, der sich gewaschen hat. Sobald sich jemand über etwas empört, empört sich jemand anderes zurück: Wie kannst Du Dich bloss darüber empören, ich bin empört! Die menschliche Energie fliesst nur noch ins Empörtsein, so scheint es. Vorbei die Zeiten des gepflegten Austausches, der Diskussion. Die Lautesten sind die, die es offensichtlich gut meinen und die, die meinen, dass es die, die es gut meinen, zu gut meinen. Und die dazwischen? Die wären, würden sie sich ebenfalls laut äussern, vielleicht sogar für einen Empörungskompromiss zu haben – typisch Mitte eben. Langweiler, kann man sagen. In Wahrheit ist es umgekehrt: Ihr, die Empörten, langweilt uns!

Wenn Ihr eine Gruppe Menschen nur in der männlichen Form ansprechen wollt – go on! Ihr werdet ein paar Empörte provozieren und als Reaktionäre oder Helden dastehen, strafrechtlich habt Ihr jedoch nichts zu befürchten. Lebt Eure Bedürfnisse aus, redet, wie Euch der Schnabel gewachsen ist. Kauft Schokoküsse, die Ihr unter Euresgleichen kichernd als «M-Köpfe» bezeichnet. Aber lasst uns mit Eurer Empörung in Ruhe. So spart Ihr Energie. Wer weiss, vielleicht könnt Ihr die bald gebrauchen. Denn wenn es keine Energie mehr gibt, sind wir auf einmal alle empört. Selbst die dazwischen. Und das muss nun wirklich nicht sein.