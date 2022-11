Rutschmadame Eva – oder wir kleben uns fest! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Warum wir Eva Herzog als Bundesrätin brauchen. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Jetzt wäre es mehr als angebracht, Eva Herzog auf den Thron zu hieven. Keystone

Wenn uns die Bundesversammlung nicht endlich eine Basler Bundesrätin beschert, packe ich meinen Pritt-Stift und klebe mich ans Spalentor! Jetzt soll es plötzlich eine junge Mutter mit kleinen Kindern sein. Der Kanton – ist auf einmal egal. Dabei hätte es niemand mehr verdient als Basel-Stadt, in diesem charismatischen Kabinett vertreten zu sein. Federer lässt uns hocken, die Messen flüchten ins Ausland, das Häbse-Theater schimpft sich «Kulturhuus».

In dieser Misere wäre es mehr als angebracht, Eva Herzog auf den Thron zu hieven und Basel zu danken. Dafür, dass die Stadt dem Land mit einer ganzen Bundesrätin dient, obwohl der FCB hinter all den Kantonen dahinsiecht, die Basel-Stadt durchfüttert. Doch nur Undankbarkeit schlägt uns auf dieser Kandidatinnen-Resslirytti entgegen. Zu alt sei Eva, ihre Kinder ebenfalls. Bei Evi Allemann hingegen stimmten die familiären Jahrgänge. Dass sich nun auch ein Zürcher Mann auf das Karussell gemogelt hat, lassen wir beiseite. Zumal sein Sohn den Stimmbruch längst hinter sich hat. Alte Kinder sind out, wie wir nun wissen.

Wie selig unsere Basler Schulkinder wären, wenn sie zur Inauguration der Herzogin «Z’Basel am mym Rhy» singen dürften. Seit Otto Stich hob kein Kind aus der Region mehr seine Stimme für einen Bundesrat. Das ist bald 40 Jahre her. In Bern, wo Frau Wasserfallen lebt, müssen die Kids ständig singen. Die haben die Schnauze voll! Die sind nicht selig, sondern zermürbt. «Vreneli ab em Guggisberg». Seit Jahren trällern die armen Kids für Sommaruga – und jetzt soll es nahtlos weitergehen mit der Singerei? Das gilt auch für die Zürcher Brut mit ihrem Ueli. Denen käme ein neuer Zürcher geschliffen. Wir brauchen einen Distanzausgleich!

Alle argumentieren mit kleinen Kindern. Bestimmt wären die Wasserfallen-Knirpse stolz auf ihre Mama. Aber wie sagt die SP doch immer? Für alle statt für wenige. Also gebt wenigstens allen Basler Schulkindern, was sie in ihrer misslichen Lage verdient haben: Gebt ihnen die Show, ihre Show, gebt ihnen einen neuen Roger. Und lasst sie für einen Moment vergessen, dass Basel nur noch fürs Geld recht ist und nicht mal mehr für Kunst. Wenn Euch das nicht überzeugt, kleben wir uns alle ans Messegebäude. Dort stören wir wenigstens niemanden.