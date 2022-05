Rutschmadame Her mit dem eigenen Grün! Oder: Basel, Klima-Hauptstadt der Herzen Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Die Polit-Posse um das Stadtgrün. Martina Rutschmann Drucken Teilen

My garden is my castle: Der Wunsch nach dem eigenen Stückchen Grün scheint riesig zu sein in Basel. Das ruft findige Politikerinnen und Politiker den Plan. bwi

Ein Wunder, dass im Rathaus nach wie vor Menschen debattieren und noch keine Bäume. Erstaunlich auch, dass diese Menschen nicht in Freizeitgärten verhandeln – obwohl ihre Lieblingsthemen, Bäume und Freizeitgärten, untrennbar sind.

Der Mensch will Grün, egal wo und wie! Doch lieber behandeln die kahlen Glanzmisteln und Silber-Linden im Rathaus Naturthemen losgelöst voneinander – und stellen den Ahorn nach einer leidenschaftlichen Debatte unter Motorsägeschutz, ohne verwandte Probleme zu erwähnen.

Zum Glück gibt es die extremen Pole links und rechts der Politschlucht, die bis zur Erschöpfung Unterschriften für die ewige Privatsphäre von Familiengärtnerenden sammeln und offene Gartentürchen einrennen. Auch diese unheilige Allianz blendet andere drohende Tragödien um das Stadtgrün aus. Jeder wischt vor seinem eigenen Sichtschutz, nach mir der Rasensprenger. Damit muss Schluss sein!

Nachdem die Europäische Union Basel aus dem Wettbewerb um die Klimahauptstadt geschmissen hat, muss sich unsere Regierung etwas anderes aus den Ästen saugen, um das Volk bei Laune halten. Schlimm genug, dass immer mehr Einheimische aufs Land flüchten und selbst Expats nicht mehr vor Vorortsgemeinden zurückschrecken.

Das Einzige, was hilft, ist ein Geschenk. Wie wäre es, wenn die Regierung jedem Haushalt einen eigenen Garten schenken würde? Schaut nur, wie viele grüne Flecken mitten in der Stadt missachtet werden! Die liessen sich perfekt zu Privatgärtchen aufteilen. In jedem Quartier vegetieren sie vor sich hin, die Matten, die zu klein sind, um Grünanlagen zu sein und zu gross, um zubetoniert zu werden. Lauter grüne Brachen in einer Stadt, in welcher der Wunsch nach einem eigenen Gärtchen gross, aber unerfüllbar ist.

Wohnungen oder Häuser mit eigenem Garten finden sich kaum – und wenn, dann nur mit einem Portemonnaie, das so dick ist wie die Wurzel einer Eiche. Die Warteliste für Freizeitgärten ist länger als je zuvor.

Also: Gebt Euch einen Ruck und debattiert im Rathaus über die städtischen Privatgärten. Wenn all die eitlen Pappeln, Trauerweiden und Krüppelkiefern ihren Humus dazu geben, kann es nur gut werden – und Basel wird Klimahauptstadt der Herzen.

Wie die Stadt mit den Scharen von Easyjet-Touristen umgeht, das steht auf einem anderen Laubblatt.