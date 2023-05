Rutschmadame Hundestadt Basel, jetzt! Basel soll Hundehauptstadt werden, schliesslich ist die Mehrheit der städtischen Regierungsmitglieder auf den Hund gekommen. Zum Tag des Hundes leidet die Regierung nur still mit, statt selbst einen Aktionsplan Hund zu präsentieren.

Einer der bald 6000 Hunde in Basel vergnügt sich im Rhein. Bild: Juri Junkov

Amy, Rocky, Balu. Stadthunde stehlen dem Basilisken und der Zolli-Giraffe die Show. Gewiss, die tierischen Klassiker sind dankbare Touristen-Sujets, das Herz des Bebbis aber gehört dem Hund: Seit Jahren kommen 200 Hunde jährlich dazu, bald ist die 6000-Hundemarken-Marke geknackt.

Die Regierung bestätigt den Trend: Vier von sieben Mitgliedern leben mit Wauzi. Doch statt zum heutigen «Tag des Hundes» einen Aktionsplan Hund zu präsentieren, zeigt sich die Regierung volksnah, indem sie mit normalen Hundehaltern leidet – unter dem Mangel an Grasinseln, dem Hundeverbot in Parks und darunter, dass sich der Hund am Rhein nur an zwei Mini-Abschnitten aufhalten darf.

In Basel gibt es mehr Hundeverbots-Schilder als Basilisken-Brunnen und mehr Hunde als Giraffen. Das wäre die Chance! Bloss merkt es kaum jemand. Im Rathaus modert ein Vorstoss für mehr Freilaufareale vor sich hin. Dabei wäre die Hundestadt Basel der Knüller. Und im Vergleich zu anderen Visionen ein realistisches Ziel.

Klimastadt? Nach dem Irrflug des 1.-Mai-Helikopters hat der Kanton mehr CO2 ausgestossen als die Rega in einem Jahr. Traumdomizil für Firmen? Welchen Vorteil bietet Basel den internationalen Räpplispaltern noch, wenn die Steuern bald so hoch sind wie in Billigländern? Sind die Top-Verdiener erst mal weg, fällt auch das Label «Stadt mit den meisten Diebstählen in Wohnungen».

Welcher Dreiland-Dieb geht schon das Risiko eines Grenzübertritts ein, wenn kein Uhren-Safe auf ihn wartet? Nur mit Hund schafft es Basel an die Spitze: Hundehauptstadt der Schweiz – und die Touristen kommen in Scharen. Das freut nicht nur die Basilisken.

Die Schlüsseldepartemente sind gottlob in Hundebesitzerhand. Esther Keller legt über das ganze Stadtgebiet Grasflächen an und bietet Buddel-Stunden auf Baustellen an. Tanja Soland treibt die Hundesteuer ein, die in der Stadt bei satten 160 Franken pro Hund und 320 (!) Franken für Zweithunde liegt.

Beat Jans posiert mit seinem Wauzi für die neue Lebensqualität – und bringt den Hunde-Bebbi dazu, sich ein zweites Tier zuzulegen. Schon nimmt der Kanton auch ohne Top-Firmen schwindelerregende Steuerbeträge ein. Und falls die SVP gegen die hündische Masseneinwanderung rebelliert, kesselt Stephanie Eymann die renitenten Politiker kurzerhand ein. Die neue Hauptstadt ist geboren. Wuff!