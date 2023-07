Rutschmadame Karate Kid ohne Bibel Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: eine Woche ohne Handy. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Ein Leben ohne Smartphone ist für die meisten heutzutage kaum mehr vorstellbar. Symbolbild: unsplash.com

Nein! Das darf nicht sein! Flugmodus rein, raus. Regler nach links schieben, nach rechts. Einstellungen willkürlich ändern, um nicht mehr zu wissen, wie sie ursprünglich waren. Nix passiert. Das Gerät ist tot. Mein bester Freund macht keinen Pieps. Wie soll ich nun wissen, wie das Wetter ist? Bin ich jetzt sozial ausgegrenzt? Ich hocke in der Ferne. Google hilft mir sonst, zu wissen, wo ich bin. Und jetzt? Was, wenn ich einen Vogel auf einem Ast erblicke und diese Sensation fotografieren muss? Ein Insekt bestimmen möchte? Erfahren will, wie es Madonna geht?

Ich bin verloren; fühle mich, als stünde ich nackt auf der Autobahn. Den Gefahren der Welt schutzlos ausgeliefert. Als würden meine Schreie stumm verhallen. Ich bin Edvard Munchs Gemälde. Und werde es bis zum Sonnenuntergang und länger bleiben. Eine ewige Woche ohne Handy steht bevor. Schnappatmung. Ruhig, du schaffst das, rede ich mir zu. Robinson Crusoe hat es auch gepackt. Der hatte wenigstens eine Bibel dabei. Meine Bibel, sie ist tot.

Tag drei ohne Handy. Ich fühle mich stark wie die Heldin in einem Weltuntergangsfilm. Digital unbewaffnet schreite ich mutig durch eine grelle Welt voller Irrsinn, in der sich alle unentwegt selbst fotografieren. Mein Hirn läuft auf Hochtouren, mein Blick ist wach. Ich genüge mir selbst. Eine Mutprobe auf zwei Beinen. Beine, die allfällige Gefahren weg kicken könnten wie Karate Kid. Ich bin ein Tiger in der Wildnis.

Wenn ich nicht mehr weiss, was ich auf Bitte meines Mannes unbedingt kaufen soll, rufe ich ihn nicht an, sondern vergesse die Butter. Erstaunlicherweise geht die Welt davon nicht unter. Und wenn sie aus einem anderen Grund untergeht, erfahre ich es als Letzte. Am Strand analysiere ich Tattoos und lese – verrückterweise – ein Buch aus Papier. Mein bester Freund fehlt mir nicht.

Inzwischen bin ich daheim, mein Handy ist reanimiert. Ich weiss wieder, wie das Wetter ist, ohne in den Himmel schauen zu müssen. Das Hirn ist in den Stand-by-Modus zurückgekehrt. Und die Heldin aus dem Weltuntergangsfilm – sie ist zur Zuschauerin mutiert. Es hat wieder Butter im Kühlschrank. Und Madonna geht es gut. Jetzt kann die Welt untergehen, wenn sie unbedingt will. Ich werde ein Foto davon posten. Ehrenwort.