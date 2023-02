Rutschmadame Larve statt Sturmhaube Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Der Unterschied zwischen Räppli und Pflastersteinen.

Demo oder Fasnacht? Die «Alte Stainlemer» am Cortège 2017 zvg

Ihr wollt wissen, was die Menschen bewegt? Dann geht an die Fasnacht! Die misst den Puls besser als jede Umfrage. Gut ausgespielte Sujets lassen einem das Lachen im Hals stecken. Sie verdeutlichen, wie wir ticken und spiegeln uns als Gesamtes. In einer Welt voller Selbstdarstellern eine angenehme Abwechslung. Uns wird bewusst: Wir sind Teil des Ganzen. Je nach dem sind wir aber der faule Apfel im Korb, der den anderen Äpfeln schadet.

Am Samstag zog eine Horde fauler Äpfel durch Basel. Viele der Demonstrierenden hatten ihr Gesicht vermummt, etliche mit Sturmhauben und Schutzbrillen. Keiner war mit dem Motorrad unterwegs. Wäre auch komisch gewesen an einer Demo, bei der es angeblich ums Klima ging, respektive um Konzerne, die mitschuldig seien am Desaster. Die Sturmhauben dienten dazu, nicht erkannt zu werden. Lustig bloss, dass die echte, die originale Klimabewegung nie vermummt demonstriert oder streikt. Warum sollte sie auch?

Die Krawalle begannen am Steinenberg kurz vor 16 Uhr. Die Polizei hatte den Teilnehmenden der unbewilligten Demo mitgeteilt, dass sie nicht durch die volle Innenstadt ziehen dürfen. Die Vermummten durchbrachen eine Polizeiabsperrung und setzten einen Berg voller Kartons in Brand. Die Polizei reagierte mit Reizgas und Gummischrot. Es knallte, rauchte, war laut und unheimlich. Dem Klima hat diese Aktion nicht geholfen. Dem Anliegen schon gar nicht. Im Gegenteil. Das gaben später auch Vertreterinnen der echten Klimabewegung zu Protokoll, indem sie sich von den Krawallbrüdern distanzierten.

Das Klima ist Top-Sujet an der diesjährigen Fasnacht. Die Cliquen werden uns daran erinnern, dass wir uns in einer katastrophalen Lage befinden. Der Cortège wird am Steinenberg vorbeiführen. Dort, wo eben erst Chaoten randalierten und später die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern bewarfen.

Wenn es dem Schwarzen Block ernst ist mit dem Anliegen und er uns tatsächlich die Augen öffnen will – vorwärts, Marsch! Die Fasnacht ist für alle da. Ihr habt eine Woche Zeit, Euch zu überlegen, wie Ihr das Sujet umsetzen wollt. Statt Steine dürft ihr Räppli werfen, die pastellfarbenen sind biologisch abbaubar. Und anders als bei einer Demo ist eine Gesichtsverhüllung an der Fasnacht erwünscht.