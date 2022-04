Rutschmadame Merde, Pardon. Mon dieu plus! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: der Kampf um die Freiheit. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Das Rennen um die französische Präsidentschaft ist noch nicht entschieden. Keystone

Wir sassen vor der Hafenkneipe. Der Mistral blies. Drinnen lief der TV. Die Seebären fluchten. Das Warten auf das Resultat der Präsidentschaftswahl war unerträglich. Wir zügelten hinein. «Bonsoir!» und ein Lächeln. Als Einwanderer in ein Land, das auf der Kippe steht, hielten wir es für schlau, den Mund zu halten. Wir hörten zu. Den Leuten im TV und den Gästen in der Kneipe. Diese fluchten dieses Wort, das wie Putin klingt. Bloss, dass noch ein A zwischen das T und das I gehört. Es bedeutet Sexarbeiterin, weshalb es kein Fluchwort sein dürfte. Aber Ihr wisst ja, wie bärtige, alte und zumeist weisse Seemänner sind.

Das Städtchen im Süden Frankreichs hat Präsidenten kommen und gehen gesehen. Die Wellen hörten auch nicht auf, gegen die Felsen zu schlagen, als die Jakobiner 1789 Paris stürmten. Die Vergangenheit einer Hafenstadt reicht weiter als unser Bewusstsein. Als die Nacht einbrach, kamen die Resultate. Beim Le-Pen-Resultat rutschte mir ein «Merde!» heraus. Die Seebären schauten grimmig. Mit einem «Mon dieu!» versuchte ich, die Situation zu retten. Das ist eine Art Fluch, der Anteilnahme zeigt und trotzdem nichts aussagt. Wenn ich ehrlich bin, betete ich wirklich zu Gott. Zu diesem alten, bärtigen Alpöhi, der auf einer Wolke thront. Lieber Gott, sagte ich leise und auf Deutsch, lass Macron gewinnen, sonst wird alles schlimmer und Le Pen wirft alle Ausländer aus dem Land – möglicherweise auch uns.

Während ich vor mich hin betete und die anderen fluchten, kam mir in den Sinn, was ich gelesen hatte, als ich noch weit weg vom Meer war und die Gegenwart omnipräsent. Die Katholische junge Gemeinde Deutschland will keinen alten, weissen Gott mit Bart mehr, sondern einen genderneutralen. Dieser soll nicht mehr Gott heissen, sondern Gott+. Wenn also in einer Woche Le Pen gegen Macron gewinnt und Deutschland zum einzigen EU-Land mit Einfluss wird, muss ich dann «Mon dieu plus» fluchen, um es mir nicht auch noch mit den Katholiken zu verscherzen? Alles, was recht ist! Dieser Fluch dauert mir zu lange! Ich muss mich wieder «Merde!» zuwenden. Ich bete dieses Wort so oft, bis Macron bestätigt ist. Denn wie soll Rutschmadame heissen, wenn sie nicht mehr im Elsass wohnt? Rutschweib etwa? Non! Alors, lasst uns beten. Von mir aus zu einem Gott+ mit Genderkreuzchen.