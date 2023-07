Rutschmadame Ohne Kinder in die Sintflut Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Diese Woche: Was von der Idee zu halten ist, den Kinderlosen die AHV zu kürzen. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Narzisstisch wie wir Kinderlosen naturgemäss sind, sind wir uns unserer Einzigartigkeit auch ohne Miniaturausgabe bewusst. Bild: Andy Mettler/Swiss-Image

Was sind wir doch für ein asoziales, egoistisches Pack, wir Kinderlosen. Ganz recht, dass man uns die AHV kürzen will! Wir tragen nichts zum Allgemeinwohl bei, sondern liegen faul auf unserem Wohlstandsranzen und denken: Nach uns die Sintflut – Hauptsache, wir sind dann schon tot. Was kümmert es uns, wenn die Nachbarssprösslinge von der Flut mitgerissen werden?

Unsere stets wohl durchdachte Entscheidung, trotz idealer Lebenssituation keine neuen Menschen in die Welt zu pflanzen, war richtig – obwohl es natürlich witzig gewesen wäre, ein kleines Ich heranwachsen zu sehen und die eigene Genialität gespiegelt zu bekommen. Aber narzisstisch wie wir Kinderlosen naturgemäss sind, sind wir uns unserer Einzigartigkeit auch ohne Miniaturausgabe bewusst. Unseren Ideenreichtum nutzen wir aktuell dazu, die AHV zu retten.

Wie unser Vorbild, der Ökonom mit der Glanzidee, wollen wir Leute bestrafen, die etwas nicht haben. In den Träumen des Ökonomen bekommen Eltern mehr AHV als Nichteltern, da die armen Mamis und Papis jahrzehntelang Unmengen Geld für ihren Nachwuchs hinblättern mussten, während wir Kinderlosen Cash horteten.

Ausserdem züchten Eltern durchs Band arbeitswillige Fachkräfte heran, die uns Kinderlosen selbstlos die AHV bezahlen. Dass wir den Kids mit unseren hohen Steuern vom Kindergarten bis zur Uni alles bezahlt haben, bedenkt der Ökonom nicht. Ein schlauer Fuchs. Wo kämen wir hin, wenn wir eine Idee zu Ende denken würden? Es ist doch viel lustiger, eine Gruppe zu definieren, die etwas nicht hat. Schön an dem Spiel ist: Es gibt unzählige solcher Gruppen.

Wer etwa kein eigenes Haus besitzt, kann sich die Gärtnerin sparen und den Dachdecker. Da geht es Hauslosen wie Kinderlosen – sie können ein Leben lang hemmungslos Cash horten. Und trotzdem sollen auch Menschen ohne Villa Geld von der maroden AHV bekommen? Nicht mit uns!

Wir, die fröhliche Vereinigung der Kinderlosen, fordern, dass nur noch eine Rente erhält, wer alles hat. Villa, Lamborghini, fünf Kinder und sieben Zwergschafe. So reichen die paar Fränkli, die noch im AHV-Topf herumgammeln, bis zur Sintflut. Und wenn die, die alles haben, auch noch kräftig in der Weltgeschichte herumjetten, reicht es vielleicht noch länger.