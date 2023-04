Rutschmadame Opfer brauchen ein Gesicht Woche für Woche thematisiert die Rutschmadame das regionale Geschehen. Heute: die anonymen Opfer von Vergewaltigungen. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Rund 500 Personen demonstrieren im Sommer 2021 gegen ein ihrer Ansicht nach zu mildes Urteil in einem Vergewaltigungsprozess. Bild: Fabian Schwarzenbach

Zweitrangig, ob der Mann der Frau im Park auflauert und sie dort vergewaltigt, oder ob es ihr Freund tut. Unwichtig, ob der Vergewaltiger in Timbuktu geboren ist oder in Therwil. Irrelevant, ob Opfer heute eher Anzeige erstatten als früher und sich dies auf die Statistik auswirkt. Frauen – und manchmal andere Menschen – werden vergewaltigt! Das müssen wir aussprechen, das müssen wir anprangern! Und den Vergewaltigern klarmachen, welch armselige Kreaturen sie sind. Was sie durch ihre feige Machtdemonstration anrichten.

Die Kriminalstatistik der Schweiz zeigt ein ähnliches Bild wie jene aus Basel-Stadt: Die Zahl steigt. Im Kanton gingen im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so viele Opfer zur Polizei. Manche finden das «erfreulich», weil dies auf eine sinkende Dunkelziffer hinweisen könnte. Andere schreien nach mehr Polizei. Dritte wollen wissen, wie viele Vergewaltiger dunkelhäutig sind.

Wo bleiben die Frauen? Über sie spricht kaum jemand. Und sie selbst – sprechen selten so laut, dass wir sie alle hören können, erfahren können, wie aus einem fröhlichen Menschen ein seelisches Wrack geworden ist.

Erinnert Ihr Euch an den zweijährigen Alan Kurdi? Der Junge ist 2015 in der Ägäis ertrunken. Dies, nachdem das Schlepperboot, mit dem seine Familie aus dem Krieg geflüchtet ist, gesunken war. Das Foto des toten Jungen ging um die Welt. Es tat weh. Mehr als Meldungen über all die gesichtslosen Afrikaner, die im Meer ertrinken.

Wir realisierten, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut vor unseren Augen verreckt ist. Wir erlebten die Trauer des Vaters, waren dabei, als sein Leben endgültig zerstört wurde. Es gibt nach wie vor Schlepper und Elend, dennoch: Alan hat etwas bewirkt. Als einer von Unzähligen gab er der Flüchtlingskatastrophe ein Gesicht. Indem er tot am Strand lag.

Wir können in Prävention investieren und Vergewaltigung in Schulen thematisieren. Die Brutalität bleibt unfassbar. Die beste Möglichkeit, Vergewaltigungen zu stoppen oder wenigstens zu verringern, ist es, Opfer sichtbar zu machen. Ihr Erlebtes öffentlich zu hören, ihr Leid schmerzhaft zu spüren. Wir müssen ihnen ein Gesicht geben. Ein Gesicht, das wir alle sehen – auch die Vergewaltiger unter uns. Vielleicht wirkt sich das auf die Statistik aus.