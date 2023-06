Rutschmadame Platon im Liegestuhl Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Wie man die Zeit im Stau produktiv nutzen kann. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Die passende Möglichkeit, sich einmal ein paar wichtige Fragen zu stellen. Bild: Keystone

Warum schaudert es uns, wenn uns klar wird, dass heute in einem halben Jahr Heiligabend ist? Aber es juckt uns nicht, dass wir heute in einer Woche im Stau stecken werden? Fahr endlich, da vorn! Aber nix da, kaum könnten wir ein paar Zentimeter vorwärtskommen, steckt der seinen Kopf in den Kofferraum! Sucht wohl seine «Brotzeit».

Warum reisen diese Hanseaten eigentlich immer durch halb Europa nach Italien? Lohnt sich das für ein Gläschen «Schianti» und den Cappuccino am Abend? Warum, warum, warum. «Warum ist die Banane krumm?», fragen wir seit Menschengedenken. Als gäbe es keine wichtigeren Fragen, wie gemacht für den Stau. Warum heissen Männerfreundschaften Männerfreundschaften und Frauenfreundschaften bloss Freundschaften? Wer kam auf die Idee, Salat «Bowl» zu nennen und Turnschuhe «Sneakers»? Und was soll dieses Durcheinander mit Paprika und Peperoni?

Mit den Sommerferien beginnt die Zeit des Denkens. Schon die alten Philosophen haben ihre Gedanken am Strand zu Papier gebracht. Platon, mit Sonnenbrand im Liegestuhl. Nietzsche, auf der Einhorn-Luftmatratze. Und Kant – ihm kamen die besten Ideen beim Beachvolleyball.

Trotz der Anstrengungen dieser Herren gibt es nach wie vor viele offene Fragen. Ist die Röhrli-Jeans-Mode endgültig vorbei? Warum heisst es Mittwoch und nicht Mitt-tag? Warum beginnt die Woche am Montag? Na klar, weil der Mittwoch sonst kein Mittwoch sein könnte. Warum löst ein gebrochener Finger Mitgefühl aus, eine Depression aber nicht? Und warum denken wir in einem halben Jahr nicht, geil, in einem halben Jahr stecken wir im Stau?

Endlich, wir fahren. Es liegen nur noch 40 Kilometer Stau vor uns. Im Angebot. Auch so ein Ausdruck. Alles, was ein Laden anbietet, ist im Angebot. Wollen die uns verarschen? Warum ist die Erde eine Mutter? Und das Christkind eine Sache? Wer hat das Mistkübeli im Tram abgeschafft? Wohnt man nur im Wohnzimmer? Warum haben bloss altbackene Namen Namenstag?

Am heutigen Johannistag ehren wir Johannes. Wer den Rhabarber bis jetzt nicht geerntet hat – Pech. Danach bringt es Unglück. Nord-, Ost-, Südsee. Und die Westsee? Wer kam auf die Idee, Hemdkragen-Schnitte ständig zu ändern? Denkt dran, wenn ihr in einer Woche im Stau steht: In einem halben Jahr ist Weihnachten vorbei. Und Silvester auch.