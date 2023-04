Rutschmadame Sei wie ein Holländer Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Warum es die Holländer besser haben.

Oh wie schön ist Holland. Bild: Keystone

Mit der Sonne kommen die Konflikte. Überall lauern sie. Es lockt die Strasse und das Fährtli aufs Land. Aber wehe, es blitzt aus dem Kasten! Wir konnten ja nicht wissen, dass Tempo 50 gilt! Das letzte Verkehrsschild lag zwanzig Meter zurück! Mit der Wärme kommt auch das Gesindel aus allen Löchern gekrochen, wir sehen es, wenn wir hinter dem Vorhang aus dem Fenster spähen, und ärgern uns, dass es Party macht bis in alle Nacht. Abfall! Überall liegt er. Obwohl unsere Steuergelder praktisch nur noch in Müll fliessen, respektive in dafür vorgesehene Behälter.

Handgemenge im Baumarkt, weil einem da immer einer den letzten Sack Erde wegschnappt. Streit auf dem Trottoir wegen der Velo-Poser und Hündeler und Kindeler und Joggerinnen mit Stöpseln im Ohr. Und dann diese Touristen aus den Berg- und Grenzregionen, die todesmutig die kriminellste Stadt des Landes besuchen und sich wundern, wenn ihnen auf dem Weg zum «Tattoo» einer das Rucksäckli entreisst. Der einzige Trost, auf den wir derzeit zurückgreifen können, ist Spargel an Sauce hollandaise.

Wenn wir schon bei «Hollandaise» sind: Der Holländer ist der Prototyp Mensch, der wir gern wären. Doch unsere Mentalität steht uns im Weg. Wir sind Füdlibürger, Nörgeler, Angsthasen. Uns fehlt die Weite der niederländischen Küste. Wohin man guckt – nix verdeckt Blick und Geist. Bei uns jedoch: Hochhäuser oder Berge und die ständige Angst vor dem Fremden dahinter.

Der Holländer ist sogar zu deutschen Touristen freundlich, die «Futtern wie bei Muttern» wollen. Und obwohl das Tempolimit auf Autobahnen 100 beträgt und Blitzer quasi inexistent sind, fährt er in seinem Elektroauto brav 100 km/h. Auf der Spur neben ihm stets: das Velo. Keine Konfrontation, Handgemenge ausgeschlossen.

Ach, der Holländer. Welch angenehmer Mensch er ist! Wer das nicht glaubt, soll sich selbst ein Bild machen: Der Holländer hat riesige, vorhanglose Fenster. Statt nach Feinden zu spechten, lässt er sich beim Kochen beobachten. Eigenverantwortung, Gelassenheit, Freundlichkeit. Diese Zutaten könnten auch uns den Sommer erleichtern. Und wenn Euch die Sauce hollandaise zu kompliziert ist, macht eine Mayo. Die reicht der Holländer zu allem. Womit wir doch noch einen Haken entdeckt hätten. Nobody is perfect.