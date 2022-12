Rutschmadame Stammtisch im Familienkreis Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Diskussionen beim Weihnachtsessen. Martina Rutschmann Drucken Teilen

Das Beisammensein am Familientisch ist eine Gelegenheit, den Dialog zu üben. Symbolbild: Keystone

Es ist hektisch bei Euch, ich weiss. Bald kommen die Verwandten, erwarten gutes Essen und gute Stimmung. Das Jahr, sagen dann alle, war fürchterlich, in einer Woche ist es endlich vorbei. An Heiligabend vor drei Jahren war einiges besser, Corona etwa war noch kein Thema. Erst an Silvester 2019 berichteten Medien über eine «mysteriöse Lungenkrankheit in China».

Dann ging es schnell. Kaum war das neue Jahr angebrochen, gab es nur noch Corona. Was den Ukraine-Krieg angeht, war vor einem Jahr noch von «Putins Säbelrasseln» die Rede. Was blüht uns diesmal? Was wissen wir noch nicht, wenn wir heute eine Gans verspeisen?

Hier könnte dieser Text fertig sein. Denn die Antwort auf die obige Frage – wir kennen sie nicht. Hier könnte also stehen: Geniesst den Abend. Und denkt nicht an morgen. Aber so einfach kommt Ihr nicht davon. Ein paar Gedanken müsst Ihr noch ertragen, bevor Ihr den Baum schmückt. Aber welche Gedanken sind so wichtig, dass sie es wert sind, an Weihnachten einer Gruppe von zumeist fremden Lesenden mit auf den Weg zu geben?

Stammtisch an Heiligabend

Vielleicht ist es am klügsten, nicht abzuschweifen und den Heiligabend zum Anlass zu nehmen, einen Mangel anzusprechen, der sich zunehmend bemerkbar macht. Es ist der Mangel am Austausch mit Andersdenkenden. Der Stammtischmangel, sozusagen.

Viele von uns verbringen ihre Zeit nur noch mit Gleichgesinnten. Wir sind in Kleinigkeiten anderer Meinung, im Grundsatz aber auf derselben Linie. Das ist angenehm und gibt Bestätigung, aber es spaltet auch. Argumentieren, überzeugen, zuhören – vielen fehlt die Routine darin. Am Stammtisch war das anders. Da trafen sich Leute unterschiedlicher Couleur. Es kam zu Diskussionen, gewiss, aber führte kaum je dazu, dass jemand wegen einer Argumentationsniederlage den Tisch wechselte.

Den heutigen Abend werden viele von uns an einer Art Stammtisch verbringen. Nicht die Familie, die wir uns selbst ausgesucht haben in Form von Freunden, wird zugegen sein, sondern die Blutsfamilie. Die rechts wählende Tante, die LGBTQ+-Aktivistin, der Klimaleugner. Es ist eine Gelegenheit, den Dialog zu üben. Denn egal, was uns nächstes Jahr blüht – wir werden uns nicht einig sein. In diesem Sinne: Ein frohes Fest allerseits. Und sorgt dafür, dass die Gans im Ofen nicht austrocknet.