Rutschmadame Verbotene Adventsliebe Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Heute: Warum uns die Fifa sogar noch Weihnachten versaut.

Wenigstens der Santiglaus soll von der hitzigen Katar-Diskussion verschont bleiben. Donato Caspari

Als ich meinen Adventskram aus der Mottenkiste holen und besinnlich im Haus verteilen wollte, erstarrte ich. Da sagte einer im Radio, Liebe sei nun verboten. Die Fifa halte die Liebe für eine obszöne Erfindung des Christkindes und dieses gehöre ohnehin abgeschafft. Der Fifa-Chef sei ausserdem ein schwules Kamel mit rotem Fell und Sommersprossen. Ich warf das Radio in eine Ecke und holte die Kugeln aus dem Keller. Zu Weihnachtsmusik schmückte ich jeden Winkel, sogar der Hündin setzte ich eine Santiglaus-Kappe auf.

Ich lasse mir die Liebe nicht verbieten, schnaubte ich. Die Adventszeit ist nun mal ein endloses Stressfest der Liebe. Da muss man nicht an den Herrgott glauben, das Filet im Teig reicht vollkommen.

Meine Hündin fing an zu bellen, als es wie verrückt klingelte. Doch es war niemand an der Tür, sondern «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer» aus dem Plattenspieler. «Was haben Rentiere mit Weihnachten zu tun?», fragte ich mich. Die Hündin wusste es auch nicht, sie mag ohnehin lieber Rehe. Denn im Vergleich zu Rentieren gibt es im Schwarzwald Rehe.

Dort kommt der Original-Santiglaus her und lebt in wilder Ehe mit Schmutzli. Wahrscheinlich schauen die beiden heimlich WM, weil sie dieses moralische Geplänkel satthaben.

Da kam mir in den Sinn, dass es vielleicht Fussballer mit Eiern gibt, und ich stellte den TV an. Schwarz-Rot-Gold spielte erstmals nach der One-Love-Captainbinde-Staatsaffäre. Als Protest trug jedoch kein Spieler eine verbotene Binde, sie hielten sich bloss symbolträchtig den Mund zu wie diese drei Affen, wobei ja nur einer den Mund zuhält und die anderen Augen und Ohren. Das tat ich dann auch.

Sogar Weihnachten versauen sie uns, schimpfte ich, diese Fifa-Vögel. Rudolph, das Rentier, liess mir keine Ruhe. Ich fragte den Brockhaus um Rat. Aha, eine Erfindung der Amis. Dort schoss vor einer Woche jemand in einer LGBTQI-Bar mehrere Menschen nieder. Von wegen der Westen, eine geeinigte Sippe von One-Lovers! Solche Leute gibt es auch bei uns, der Herrgott weiss, warum. Immerhin spielt bei den Amis jemand namens Jesus Ferreira. Wenigstens ein bisschen Adventsstimmung in der liebesfreien Zone. Die Fifa wird den Spieler wohl aber bald sperren. Zu viel Liebe im Namen. In Gottes Namen.